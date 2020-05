Evoluutiobiologi Aivelon mukaan tautihuipuista puhuminen on ongelmallista: "Suomi joutui turvautumaan tylppään aseeseen"

Evoluutiobiologi Tuomas Aivelon mukaan koulut ovat influenssakaudella suoranaisia tartuntalinkoja. Miten on koronaviruksen suhteen? Katso yllä olevalta videolta, millaisena uhkana Aivelo pitää koulujen avaamista!

Kuten pääministeri Sanna Marin, myös Helsingin yliopiston evoluutiobiologi Tuomas Aivelo on hybridistrategian kannalla. Kyseinen strategia noudattaa yksinkertaista ohjenuoraa: testaa, jäljitä, eristä ja hoida.

– Se kuulostaa järkevältä. Rajoituksia, joita meillä tällä hetkellä on, on vaikea pitää pitkään taloudellisten ongelmien, ihmisten mielenterveydellisten ja sosiaalisten ongelmien vuoksi. Kyse ei ole rajoituksien purkamisesta, vaan siitä, että rajoitusten fokusta siirretään, Aivelo perustelee kantaansa.

Suomen tulee seurata esimerkkiä

– Kun muutama viikko rajoitusten purkamisen jälkeen huomataan, että tilanne on hallinnassa, voidaan purkaa seuraavat toimenpiteet.

Rajoitustoimenpiteiden purkaminen ja tavalliseen arkeen asteittainen palaaminen on Aivelon mukaan ainut keino selviytyä korona-ahdingosta. Maailmalla on näyttöjä siitä, että suhteellisen normaaliin elämään palaaminen on mahdollista.