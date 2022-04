Kuusi seikkaa, jotka paljastavat työpaikan ilmapiirin myrkyllisyyden – nämä saatat huomata jo ensimmäisenä päivänä: "Varoitusmerkki"

Harva haluaa työskennellä paikassa, jossa työilmapiiri on selvästi myrkyllinen. Aina valinnanvaraa ei ole, mutta jos huomaat jo ensimmäisenä työpäivänä jonkin olevan pielessä, kannattaa harkita, kannattaako työhön jäädä.

Mitä kauemmin pysyt myrkyllisessä, eli stressaavassa työympäristössä, jossa työtoverit puukottavat toisiaan selkään ja koko työkulttuuri perustuu hyväksikäyttöön, sitä hankalampaa sieltä on myös lähteä.

– Kun aloittaa työskentelyn toksisessa kulttuurissa, ihmiset ovat vastahakoisia lähtemään, koska he ajattelevat, että "ehkä se johtuu vain minusta" tai "kyllä joku tekee tälle vielä jotakin", kirjailija ja yritysjohtaja Mary Abbajay kommentoi Huffpostille .

1. Kukaan ei vaivaudu toivottamaan sinua tervetulleeksi

– Jos ihmiset toteavat, että "minulla ei ole aikaa" tai osoittavat haluttomuutta auttaa sinua oppimaan tai esitellä sinut, se on varoitusmerkki, Abbajay toteaa ja huomauttaa, että ihmisistä huomaa, jos he ovat stressaantuneita.

2. Todistat tökeröä käytöstä, johon edes esihenkilö ei puutu

Huomioi, että jos edes esihenkilö ei puutu työpaikan vihamieliseen käytökseen, on erityisesti syytä olla huolissaan.

3. Työkaverit ovat hieman liian innoissaan juoruamassa muista kollegoista

Joidenkin tutkijoiden mukaan juoruilu on väärinymmärretty keskustelun muoto. Mutta kerrotaanko sinulle jo ensimmäisellä tauolla juoruja uusista kollegoistasi? Jos työpaikalla koetaan, että työkavereista voidaan esittää syytöksiä niin, etteivät he itse ole paikalla, se saattaa tarkoittaa sitä, että toimistodraama on tärkeämpää kuin itse työnteko.