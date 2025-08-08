Työläisperheestä on nykyään huomattavasti vaikeampi nousta korkeakoulutetulle työuralle, professori kertoo syyn

Työläisperheestä on nykyään huomattavasti vaikeampi nousta korkeakoulutetulle työuralle ja sitä tapahtuu aiempaa selvästi vähemmän. Lisäksi käynnissä on sosiaalisen vajoamisen ilmiö, jossa lapset kouluttautuvat vanhempiaan matalammin. Näin toteaa MTV Uutisille professori Harri Melin.

– Ei ole enää sellaisia mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen kohoamiseen kuin aikanaan on ollut. Yhteiskunnan keskiluokkaistuminen ja työmarkkinoiden kiristyminen ovat ne kaksi syytä sille, miksi luokkahyppyjä nähdään tänä päivänä niin harvoin.

Huono-osaisuus kasvussa

Melin puhuu sosiaalisen vajoamisen ilmiöstä. Myöskään vanhemmat eivät tuupi lapsiaan koulutuksen tielle takavuosien tavoin.

– On hyvin paljon havaittavissa sen kaltaisia siirtymiä siitä, että lasten koulutustaso on vanhempiaan alhaisempi. Työväenluokkaiset perheet kannusti lapsiaan hankkimaan lapsiaan paremman koulutuksen kuin mitä vanhemmilla on. Tässä on koulutuskulttuurin muutos nähtävillä.

Melinin mukaan sukupolvien ylimenevä huono-osaisuus on kasvussa ja yhteiskunta on kaksinapaistumassa hyvä- ja huono-osaisiin. Orpon hallitus saa risuja.

– Hallitus on pikemminkin kiristänyt sellaista sosiaaliturvaa ja heikentänyt sellaisia sosiaalisia tukiverkkoja, jotka olisivat omiaan tukemaan köyhiä nousemaan omista tilanteistaan.

– Suomalainen yhteiskunta on kovempi yhteiskunta huono-osaisille kuin se on aikaisemmin ollut, toteaa professori.