Millainen on työyhteisön "hankala tyyppi"? Erilaiset vuorovaikutustavat aiheuttavat konflikteja – "Tosi harvoin on kysymys siitä, että..."

Oletko saanut työpaikallasi hankalan ihmisen leiman tai löytyykö sinulta kollega, jota jostain syystä pidetään haastavana tyyppinä?

Henkilöstöjohtaja ja tietokirjailija Outi Sivosen mukaan konfliktit työpaikalla johtuvat hyvin usein vuorovaikutustavoista.

– Tosi harvoin on kysymys siitä, että ihmiset ajautuisivat konflikteihin itse asian takia, vaan lähes aina se on liittynyt vuorovaikutuksen tapaan. Tässä tullaan siihen, millainen käyttäytymis- ja keskustelukulttuuri on hyväksyttyä kenenkin mielestä.

– Yhden kokemus voi olla, että käyttäytyi asiallisesti, kun taas toinen piti vaikkapa äänensävyä kireänä ja tulkitsi siksi käytöksen epäasialliseksi.

Sivosen mukaan työyhteisöissä olisikin hyvä keskustella yleisellä tasolla siitä, millä tavoin haastavat asiat on hyväksyttävää nostaa esille.

Katso yllä olevalta videolta Huomenta Suomessa vierailleiden henkilöstöpäällikkö sekä tietokirjailija Outi Sivosen ja psykologi Satu Kaskin vinkit parempaan vuorovaikutuskulttuuriin työyhteisössä.

Jokaisella on oletus siitä, kuinka toisen ihmisen tulisi käyttäytyä

Psykologi Satu Kaski pitää tärkeänä myös, että jos jonkun käyttäytyminen työpaikalla koetaan epäasialliseksi, siihen puututaan ajoissa.

– Jos kukaan ei reagoi huonoon käytökseen, syntyy kuva siitä, että sellainen on hyväksyttävää tässä työyhteisössä ja pikkuhiljaa se voi muokata koko keskustelukulttuurin.

– Jos työyhteisöön muodostuu epäasiallinen keskustelukulttuuri, voi se sairastuttaa. Joskus on niin, että se, joka uupuu, on sen työyhteisön tervein ihminen, koska hän reagoi siihen terveellä tavalla.

Henkilöstöjohtaja Outi Sivosen mukaan ihminen ja hänen tekonsa eivät kuitenkaan ole yksi ja sama asia.

– On ihan päivänselvää, että työyhteisöissä on myös tilanteita, joissa jonkin ihmisen teot eivät ole ok. Mutta se, että ihminen tulkitaan tekojensa perusteella hankalaksi, tarkoittaa, että tuomitsemme ihmisen itsensä, emmekä hänen tekojaan.