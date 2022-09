Kun Jasmiina sai tietää odottavansa kolmosia, ensimmäinen reaktio oli järkytys: "En pysty, en halua"

Monikkoraskaus on aina riski

Shokkivaihe kesti synnytyksen jälkeen muutaman kuukauden

Kolmosten synnytystapa Suomessa on lähes poikkeuksetta suunniteltu keisarileikkaus, sillä monikkoraskaudessa alatiesynnytyksessä on suurempi riski komplikaatioille tai lapsen menehtymiselle.

– Nyt kun on kotona oltu, ja heistä on tullut jo ihan normaali vauvan näköisiä, olen pikkuhiljaa ruvennut ymmärtämään, että nämä ovat tässä. Olen uskaltanut kiintyä myös, Jasmiina kertoo.

Ei voi tietää, kuinka monta kotiin tulee

– On ollut tosi puutunut olo. Jotenkin ymmärtää, että tämä on sellainen asia, joka normaalisti tuntuisi joltakin. Mutta se ei tunnu, koska sitä vaan jotenkin tosi puutunut, lukossa ja jumissa omien tunteiden kanssa. Pystyn sanoittamaan sitä, että miltä pitäisi ehkä tuntua, mutta ne ei ihan oikeasti tunnu kehossa asti.

Vihaa tuntemattomilta ja painostusta lähipiiriltä

Selviytymiskeinoina terapia, vertaistuki ja sosiaalinen media

– Tajuttaisiin se, että me olemme ihmisiä äitiyden takana. Me emme ole mikään yksi homogeeninen joukko, vaan kaikilla on omat taustansa, jotka vaikuttavat niihin päätöksiin, joita me teemme. Kukaan äiti ei ole toista huonompi. Joskus suurinta rakkautta on luopuminen, vaikka omista lapsistaan.