Elli-vauva kuoli äitinsä Riikan syliin vain 15-päiväisenä – "Olimme saaneet nähdä toisemme, ja se oli tärkeintä"

"Siihenastinen elämäni oli valmistanut minua tuohon hetkeen"

Diagnoosi oli pahin mahdollinen

"Miten tuokin vain auraa lumia, ja minun lapseni on kuollut"

Vauva sai "Ellin näköiset" hautajaiset

– Hänen tarinansa antoi monelle uskoa siihen, että niin kauan kuin on elämää, on myös toivoa.

Erityisen tärkeää oli vertaistuki

"Raskaudesta olisi saanut pienillä asioilla paljon mukavamman"

"Et sitten aborttia tehnyt"

"Hekin ovat todella tärkeitä ja arvokkaita"

"Mitään niin pahaa ei voi enää tapahtua, mistä en selviäisi"

– Totta kai se vaikutti. Raskausajat olivat jännittäviä ja pelottavia, kun ymmärsi sen, miten herkkä se elämän lanka on ja miten monta asiaa voi mennä pieleen. Sinisilmäisyys raskausajoista hävisi, mikä on tietenkin tosi surullista.

"Elli oli tiennäyttäjä"

Elli olisi nyt 6-vuotias erityisen tuen eskarilainen

– Kyllähän näitä tietenkin aina miettii. Mutta en koe katkeruutta. Kaverit ovat voineet minulle aina puhua omista vauvoistaan ja lapsistaan ja minulla on paljon tuttavia, joilla on erityslapsia, ja koen sen vain rikkautena. Olen oikeasti onnellinen heidän puolestaan.

– Olen itse ainakin aina tosi onnellinen, kun pääsen puhumaan Ellistä enkä koe sitä mitenkään negatiivisena, jos joku kysyy minulta Ellistä. Minusta on ihanaa, kun ihmiset muistavat hänet. Tosi moni ihminen on oikeasti menettänyt lapsena ja se on ollut ihan liian pitkään tabu ja hiljainen aihe, josta ei ole saanut puhua.

Jouluna lapset piirtävät Ellille viemiset haudalle

– Elli on meidän arjessamme mukana. Lapset esimerkiksi nopeasti korjaavat, jos joku vaikka sanoo, että meidän perheessämme on yksi tyttö. He sanovat, että ei, vaan meillä on kaksi, Ellikin on, hän on vain kuollut.