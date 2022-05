Kimberly, 37, synnytti suurperheeseensä kolmannet kaksoset – "Aika uskomatonta"

Yhdysvalloissa asuva Kimberly Alarcon, 37, synnytti huhtikuun lopulla kolmannet kaksosensa, kertoo muun muassa Today-sivusto . Todayn mukaan todennäköisyys kolmen kaksosparin synnyttämiselle luonnollisesti ilman hedelmöityshoitoja tai muita toimenpiteitä on 1:200 000.

Suurperheen tyttärestä suurperheen äidiksi

Kenzyn ja Kenzleyn lisäksi Kimberlyn ja hänen miehensä Johnin perheeseen kuuluvat 17-vuotias tytär Brittney , 13-vuotias tytär Sarah , 10-vuotias poika Hunter , 6-vuotiaat kaksoset Zoey ja Zachary , 4-vuotiaat kaksoset Olivia ja Oliver sekä 3-vuotias poika King . Kimberly on biologinen äiti kaikille paitsi Kingille, joka on hänen miehensä veljenpoika.

– Kotimme on täynnä rakkautta, Kimberly kertoi Today-sivustolle.

– On hyviä ja huonoja päiviä siinä missä kenellä tahansa muullakin perheellä. Elämme päivä kerrallaan.

Kimberlyllä itsellään on 18 sisarusta. Hänen äidillään on 10 biologista ja kahdeksan adoptoitua lasta. Johnilla oli vain yksi veli ja hän on Kimberlyn mukaan aina halunnut suuren perheen.