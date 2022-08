Yleinen hormonihäiriö paljastui Jennikalle vasta, kun hän ei tullut raskaaksi – "Oli sellainen olo, että onko edes nainen"

– Monesti tämä (PCOS) on maskeerattu esimerkiksi yhdistelmäehkäisyn käytön alle ja niitä muita oireita, kuten epäsäännöllistä kiertoa ei välttämättä osata yhdistää tähän erittäin yleiseen oireyhtymään, naistentautien professori Terhi Piltonen Oulun yliopistosta kertoo.

PCOS:n perussyy yhä tuntematon

Yleisyydestään huolimatta PCOS:n perimmäistä syytä ei vielä tunneta. Aiheesta on vireillä tutkimuksia.

– Varmaan kaikista yleisin teoria on se, että jostain syystä sikiö altistuu liialliselle miessukuhormonipitoisuudelle raskauden aikana. Välittäviä tekijöitä ei tunneta, Piltonen kertoo.

Ohjelma on katsottavissa myös MTV Katsomossa ja MTV Uutiset Livessä .

Miten hormonihäiriötä voi hoitaa?

Yli puolet PCOS-potilaista on ylipainoisia eli heidän hedelmällisyytensä on heikentynyt kahdesta syystä. Ylipainoisilla keskeisin PCOS:n hoitotapa on laihdutus monipuolisella ruokavaliolla sekä liikunnalla. Liikunta auttaa painonhallinnan lisäksi parantamaan insuliinin vaikutusta kudoksissa.