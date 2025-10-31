36-vuotias nainen oli kärsinyt kolme kuukautta kovasta ja epätavallisesta verenvuodosta. Hänen kuukautisensa olivat aiemmin olleet säännölliset kestäen kerrallaan 4–5 päivää. Hänen vatsansa oli kasvanut.
Lääkärit kirjoittavat tapausraportissaan naisen olleen kalpea, mutta hänen elintoimintonsa olivat vakaat. Raskaustesti näytti positiivista, ja kiinteä massa naisen vatsassa tuntui varmistavan raskauden.
Ultraäänitutkimus viittasi siihen, että raskaus oli kohdunulkoinen.
Terveyskirjaston mukaan kohdunulkoinen eli ektooppinen raskaus tarkoittaa raskautta, joka sijaitsee kohtuontelon ulkopuolella.
Valtaosa kohdunulkoisista raskauksista sijaitsee munanjohtimessa.
36-vuotiaan naisen tapauksessa lisätutkimukset kuitenkin osoittivat, ettei kyseessä ollut raskaus ensinkään. Sen sijaan naisen oikeassa munasarjassa oli suuri massa.
Kirurgit poistivat massan sekä naisen kohdun, oikean munasarjan sekä läheiset imusolmukkeet. Geenitestit vahvistivat, että kasvain oli erittäin harvinainen munasarjainkasvain, raskausajan ulkopuolinen munasarjojen koriokarsinooma (non-gestational ovarian choriocarcinoma, NGOC).
Kyseinen syöpä on usein vaikea diagnosoida, sillä se jäljittelee raskauteen liitettäviä oireita, kuten verenvuotoa emättimestä tai kohonneita raskaushormonin (hCG) pitoisuuksia, jolloin raskaustesti näyttää positiivista. Sen esiintyvyys on alle 0,6 prosenttia pahanlaatuisista munasarjojen sukusolukasvaimista.
Kyseinen kasvain eroaa yleisemmästä raskausajan munasarjojen koriokarsinoomasta (GOC), joka tyypillisesti kehittyy soluista, jotka ovat olleet osa istukkaa raskauden aikana.
NGOC alkaa usein munasarjoista tai kohdusta, mutta voi nopeasti levitä keuhkoihin, maksaan ja muihin elimiin. Sen ennuste on tyypillisesti huonompi kuin GOC:n, ja se reagoi hoitoihin eri tavalla.
Tässä tapauksessa kasvain havaittiin varhain, eikä se ollut vielä levinnyt.
Leikkauksen ja kahden kemoterapiajakson jälkeen naisen hCG-tasot palautuivat normaaleiksi. Lääkärit jatkavat potilaan seurantaa mahdollisen syövän uusiutumisen varalta.