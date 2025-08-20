Eemeli Peltosen puolisolta riipaiseva päivitys: "Olen rikki"

Julkaistu 20.08.2025 21:05
Antti Kylmänen

Kirjoitus sisältää kuvauksia arjesta Peltosen munuaissairauden kanssa. 

Tiistaina menehtyneen SDP:n kansanedustajan Eemeli Peltosen puoliso Sofia Nevalainen on jakanut sosiaalisessa mediassa muistokirjoituksen. 

Peltonen teki itsemurhan tiistaina Eduskuntatalossa Helsingissä. 

– Rakas Eemeli. Minulla on ikävä sinua. Olen rikki. Revitty riekaleiksi, Nevalainen aloittaa kirjoituksen.

Nevalainen jakoi muistokirjoituksen osana kuvajulkaisua sosiaalisen median palvelu Instagramissa.

Mustavalkoisessa kuvassa näkyy kehystetty kuva Peltosesta sekä maljakkoon asetettu kukkakimppu, jotka on molemmat aseteltu valkoisen pöytäliinan peittämälle pöydälle.

Kirjoituksessaan Nevalainen kuvailee myös pariskunnan arkea Peltosen munuaissairauden kanssa.

Peltonen kertoi kesäkuussa käsivänsä minimal change -taudista. Hän vietti kesän sairauslomalla.

Sairautesi takia et saanut kolmeen kuukauteen ylittää puolentoista litran nesterajoitusta vuorokaudessa. Viikko sitten pääsimme rajoituksesta eroon ja pystyit juomaan taas hieman kahvia ja teetä. Se tuntui suurelta voitolta. 

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertoi keskiviikkona Ylelle Peltosen itsemurhan liittyneen sairauden mukanaan tuomiin kärsimyksiin.

Nevalainen sanoo myös kirjoituksessa, että pari ei voinut matkustaa kesällä Peltosen sairauden takia.

Nevalaisen kirjoituksen perusteella suunnitelmat seuraavalle kesälle olivat jo kuitenkin valmiit. Parin oli määrä mennä ensi keväänä naimisiin ja kesällä häämatkalle.

