Miksi kuolemasta olisi hyvä puhua? Asiantuntijat nimeävät kaksi syytä – "Mahdollisuus keskittyä elämiseen"

Kuolema on asia, joka pelottaa monia. Huomenta Suomessa vierailleet asiantuntijat suosittelevat, että tästä huolimatta siitäkin keskustellaan. Studiohaastattelussa olivat johtaja Minna Mikkanen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevasta sekä terveyspsykologian erikoispsykologi Miranda Koskinen.

Elämän päättyminen aiheena pelottaa

Vakuutusyhtiö Kalevan selvityksissä on Mikkasen mukaan monena vuonna havaittu, että suomalaiset kokevat kuolemasta puhumisen todella hankalaksi ja kiusalliseksi.

"Kuolemasta puhuminen on elämästä puhumista"

Terveyspsykologian erikoispsykologi Miranda Koskisen mukaan on ymmärrettävää, että kuoleman kaltainen tuntemattomuus pelottaa. Sellaiset asiat herättävät epävarmuutta, jota ihminen pyrkii välttämään kaikin keinoin.

Myös Koskinen on sitä mieltä, että kuolemasta kannattaa keskustella.

– Kuolemasta puhuminen on elämästä puhumista, hän sanoo.

Koskinen on vastaanottotyössään huomannut ihmisten miettivän pääsääntöisesti seuraavia asioita: miten läheiset pärjäävät, millainen on itse kuoleman hetki ja mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ihminen on menehtynyt.