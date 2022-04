Puhutko koskaan läheistesi kanssa kuolemasta? Raati vastaa: "Eletään nyt, ei sitten kun"

Näin raati vastasi

"Keskustelen paljon kuolemasta. Miksi sitä tulisi pelätä? Kuolema on osa elämää, josta kirkkomme on tehnyt pelottavan painajaisen. Lemmikit ovat opettaneet minulle, että kuolemaa ei tarvitse pelätä. Olen valmis kuolemaan milloin tahansa." – Nainen, 55, avioliitossa

"Voisin kuolla huomenna, tärkeintä itselleni on ollut saada lapseni aikuiseksi. Nyt he voivat menettää äitinsä, koska heillä on oma elämä ja tulevaisuutensa. Olen ns. työni tehnyt, toiveeni on vain, jos lähden, että pääsen nopeasti pois, kun aika on."

– Nainen, 56, eronnut