Sofia Virta kommentoi edustajakollegan kuolemaa murheellisena: "Hän oli yksi lämpimimmistä poliitikoista"

Vihreiden puheenjohtaja muistaa Eemeli Peltosen kansanedustajana, joka tuki kollegoita yli puoluerajojen.

Tieto kansanedustaja Eemeli Peltosen (sd.) kuolemasta on otettu vastaan murheellisin mielin muiden kansanedustajien parissa.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kommentoi asiaa puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa.

– Tällaista päivää ei pitäisi koskaan joutua kohtaamaan. Haluan välittää syvimmät osanottoni koko Vihreän puolueen ja eduskuntaryhmän puolesta Eemelin läheisille ja perheelle ja sosialidemokraattiselle yhteisölle, Virta sanoo.

Hänen mukaan suru-uutinen otettiin puolueessa vastaan järkyttynein ja raskain mielin. Virta työskenteli Peltosen kanssa esimerkiksi hallintovaliokunnassa.

Minkälaisen Eemeli Peltosen sinä tunsit?

– Hän oli yksi lämpimimmistä poliitikoista, joita olen saanut tavata. Tsemppasi aina yli puoluerajojen ja hänen olemuksensa rauhoitti jotenkin koko tilaa silloin, kun keskustelut olivat kiivaita. Meille jää iso aukko eduskunnassa tänä syksynä, Virta toteaa.

Kuvassa Sofia Virta.Lehtikuva

Eemeli Peltonen oli ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka toimi myös Järvenpäässä kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Peltonen kertoi kesäkuussa sosiaalisessa mediassa kärsivänsä munuaisvaivoista ja olevansa kesän sairauslomalla.

Eduskunta tiedotti 30-vuotiaan Peltosen menehtyneen tiistaina Eduskuntatalossa.

