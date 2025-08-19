Antti Lindtman kertoo puolueen suuresta surusta: "Eemeli ei koskaan vaatinut itselleen mitään"

MTV Uutiset tavoitti SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin Ahvenanmaalta työmatkalta. Uutinen Eemeli Peltosen menehtymisestä oli koko puolueelle järkytys.

Puheenjohtaja Antti Lindtman kokee, että koko puolue pysähtyi tänään suremaan Eemeli Peltosen kuolemaa.

– Eemeli Peltosen poismeno on ollut meille suuri järkytys ja pysäyttänyt tänään koko liikkeen ja koko päivän. On vaikea ymmärtää, jopa hyväksyä, että meidän rakas ystävämme Eemeli on poissa, Sdp:n puheenjohtaja kertoo.

– Eemeli oli äärimmäisen lahjakas ja hyvin pidetty, luotettava työtoveri. Hänen kanssaan olisi ollut vielä niin paljon tehtävää ja koettavaa, Lindtman jatkaa.

Lindtman kertoo tänään välittäneensä puolueen puolesta osanotot Peltosen läheisille.

– Läheisille menetys, suru ja taakka ovat suurimpia. Kaikki ajatuksemme ovat tänään olleet erityisesti Eemelin läheisten luona. Hän oli ainutlaatuinen ihminen. 

– Eemeli ei koskaan vaatinut itselleen mitään. Eemeli teki kaikkensa Suomen ja meidän liikkeemme eteen. Suru ja järkytys on suuri. Menetys on korvaamaton, Sdp:n puheenjohtaja suree.

