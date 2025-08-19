Eemeli Peltosen kuolema valtava järkytys Järvenpäässä: "Sanattomaksi vetää"

Järvenpään kaupunginvaltuustossa on otettu suru-uutinen Eemeli Peltosen kuolemasta vastaan järkyttyneenä.
Tiistaina kuollut sosiaalidemokraattien kansanedustaja Eemeli Peltonen toimi eduskuntatehtävien lisäksi Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtajana.
– Järkytys on valtava. Sanattomaksi vetää – on vaikea ymmärtää, mitä on tapahtunut, sanoo kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Petri Graeffe (kok.).
– Eemeli oli hieno mies ja poliitikko.
Aktiivinen kaupunkilainen jo nuoresta lähtien
Peltonen toimi pitkään aktiivisesti Järvenpään kunnallispolitiikassa. Hänen verkkosivujensa mukaan hän sai ensikosketuksen politiikkaan jo Järvenpään nuorisovaltuustossa.
Vuonna 2012 Peltonen valittiin ensikertalaisena kaupunginvaltuustoon vain 18-vuotiaana.
Graeffen mukaan Peltonen oli erittäin arvostettu nuori mies, jonka yhteistyökyvyt tekivät erityisen vaikutuksen.
– Hän oli poikkeuksellisen pidetty henkilö yli puoluerajojen ja viranhaltijoiden keskuudessa.
– Olemme menettäneet aidosti lahjakkaan ja todella osaavan poliittisen päättäjän.
Järvenpään kaupunginhallituksessa Peltosen varajäsen on Jarno Hautamäki (sd.).
Järvenpään kaupunki järjestää huomenna keskiviikkona suruliputuksen Peltosen muistolle.