Tällaista on arki hoitokodissa, jossa yhden viikonlopun aikana hyvästeltiin kahdeksan ihmistä ikiuneen: "Kun potilas on kuollut, kiire lakkaa"

– Niin meillä on täällä myös oma kissa. Se on lasten suosikki, hoitokodin johtaja Anu Kartovaara selventää.

Niin kissalla, akvaariokaloilla kuin viherkasveillakin on tärkeä merkitys saattohoitokodin arjessa. Kartovaaran mukaan Niksu-kissa on asia, joka arkistaa ja johon voi turvata surun keskellä. Arkisten asioiden lisäksi hoitokodissa keskitytään läsnäoloon ja kiireettömyyden tunnun luomiseen.

– Haluamme, että kuoleman voi kohdata arvokkaasti kivutta ja pelotta. Hoitajien pitää olla aitoja, herkkiä ja nöyriä. Jokainen kuoleva ansaitsee sen, että vierellä on aito ihminen. Pitää myös ymmärtää, että kaikille ei voi tyrkyttää apua.

Vuonna 1988 perustettu Pirkanmaan Hoitokoti on pohjoismaiden ensimmäinen. Haastattelua edeltävänä viikonloppuna siellä saatettiin haudan lepoon kahdeksan ihmistä. Potilaiden iät vaihtelevat 20 ja 100 vuoden välillä.

– Täällä ei ole enää titteleitä. Vain sillä on merkitystä, onko joku pitämässä sua kädestä kiinni, kun kuolema lähestyy.

Vaikka kuolema on läsnä joka hetkessä, hoitokodissa keskitytään ensisijaisesti elämiseen.

"Onko haudassa kylmä?"

Hoitokodin vieraskirja on täynnä kiitosviestejä. Monet niistä on kirjattu lapsen käsialalla. Yhdellä sivulla 6-vuotias tyttö kiittää henkilökuntaa isän hoitamisesta.



Hoitokodin psykososiaalisen tuen päällikkö Satu Marttilan terapiahuone on täynnä leluja ja lapsien tekemiä kortteja. Marttila kertoo, että kuolevan suurin huoli liittyy läheisten pärjäämiseen. Siitäkin syystä Marttilan vastapäätä istuu usein kuolevan lapsia tai lapsenlapsia.