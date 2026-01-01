Tulli teki alustarkastuksen Fitburg-rahtialukseen.

Tulli suoritti Fitburg-rahtialukseen alustarkastuksen sen saavuttua Kvantvikin satamaan Kirkkonummella.

Tullin mukaan ennakkotietona oli, että lasti olisi Venäjältä lähtöisin olevia terästuotteita, jotka ovat laajasti Venäjään kohdistuvien pakotteiden kohteena. Tästä johtuen Tulli päätti pidättää aluksen rahtina olleet tavarat jo ennen alustarkastuksen suorittamista tavaran EU-alueelle tuonnin edellytysten esiselvittämiseksi.

Alustarkastuksen yhteydessä todettiin rahtia koskevien asiakirjojen ja tarkastustoimenpiteiden perusteella, että rahti on rakenneterästä.

Tullin asiantuntijoiden tulkinnan mukaan kyseinen rakenneteräs on EU:n asettamien pakotteiden alaista tavaraa. Tällaisten pakotetavaroiden tuonti EU-alueelle on kiellettyä EU:n pakotesääntelyn perusteella.

Tavara on edelleen Tullin pidättämä sen maahantuonnin edellytysten selvittämiseksi.

Tarkastus alkoi keskiviikkona kello 16.55 ja päättyi 21.10. Alustarkastuksen alkaessa aluksen kapteenille annettiin tieto lastin pidättämisestä. Tulli teki laivaan rakenteellisen tarkastuksen ja tarkasti aluksen rahtina olleet tavarat. Tarkastuksessa tutkittiin muun muassa ruumat ja kansirakenteet.

Lisäksi Tulli on päättänyt käynnistää asiassa esiselvityksen mahdollisen pakoterikoksen esitutkinnan käynnistämiseksi. Esiselvitys tullaan suorittamaan kiireellisenä ja viivytyksettä. Esiselvityksen käynnistämisestä on informoitu Valtakunnansyyttäjäntoimistoa.

Tulli tiedottaa asiasta seuraavan kerran viimeistään ensi viikolla tai tarvittaessa mikäli asiassa ilmenee uutta tiedotettavaa.

