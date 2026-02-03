Viron viranomaiset ovat pysäyttäneet Venäjälle matkalla olleen rahtilaivan, jota epäillään salakuljetuksesta.
Verohallinnon tutkintayksikkö pidätti poliisin ja merivoimien kanssa tehdyssä operaatiossa Bahaman lipun alla purjehtineen konttialuksen Viron sisävesillä Naissaareen lähellä, kertoo virolaislehti Postimees.
Alus saattaa olla yhteydessä Ecuadorista tapahtuvaan salakuljetukseen.
Rahtialus Baltic Spirit oli matkalla Venäjälle Pietariin. Sen 23-henkinen miehistö on venäläistä. Alus saapui Viron vesille tankkaamaan.
Poliisin erikoisyksikkö K-komando nousi alukselle, joka pidätettiin tullitarkastusta varten osana valtion valvontaa. Myös liikennevirasto oli mukana operaatiossa. Median mukaan aluksen miehistö ei vastustanut pidätystä.
Viron yleisradioyhtiön ERR kertoo, että laiva ei vaikuta olevan osa niin sanottua varjolaivastoa tai EU-pakotteiden alainen.
188 metriä pitkä rahtilaiva pysyy toistaiseksi ankkurissa, mutta myöhemmin se ohjataan satamaan perusteellisempaa tarkastusta varten.
Operaatioon osallistui arviolta 50 ihmistä eri virastoista.