Kukaan ei tiennyt millaisessa painajaisessa nuori Fatima eli pienessä pohjoissuomalaisessa kunnassa – aviomies sulki kotiin, löi ja raiskasi: "Hän sanoi paloittelevansa ruumiini kahteen osaan"

Fatima on vasta 21-vuotias, mutta hän pystyy laskemaan olleensa yli kymmenen kertaa sairaalassa väkivallan vuoksi. Tavallisesti hän kieltäytyi kertomasta hoitajille, mitä hänelle oli käynyt, tai hän tekaisi jonkin syyn ruhjeilleen.

Turvassa salatussa paikassa

Fatima antaa haastattelun Oulun vastaanottokeskuksen tukiyhdistyksen tiloissa. Kodikas huoneisto sijaitsee piilossa katseilta, ja sen osoite on salattu. Siellä Fatima voi ja uskaltaa puhua avoimesti.

Vaikka hän haluaisi, hän ei uskalla turvallisuussyistä esiintyä kameran edessä kasvoillaan, ja hänen nimensä on tässä haastattelussa muutettu. Videolla hänen ääntänsä on manipuloitu tunnistamattomaksi.

Fatima tuli Suomeen 16-vuotiaana vuonna 2015. Hän on itäafrikkalainen, mutta syntyi arabimaassa kotimaansa ulkopuolella. Hän varttui kodinhoitajana työskentelevän äitinsä kasvattamana ja alkoi työskennellä äitinsä apuna jo kolmevuotiaana.

Äitinsä Fatima kadotti ylittäessään Iranin ja Turkin välistä rajaa. He liikkuivat useammassa eri ryhmässä muiden siirtolaisten joukossa. Kun Fatima oli Turkin puolella, äiti ei seurannutkaan perässä tulleissa ryhmissä. Vielä tänäkään päivänä hän ei tiedä äitinsä kohtalosta mitään.

Avioliiton oli tarkoitus tuoda turvaa

Se oli ensimmäinen kerta, kun hänelle ylipäänsä selvisi Euroopassa olevan monta maata. Hän kysyi Googlelta, mikä on turvallisin paikka Euroopassa. Hakukone antoi vastauksensa: Suomi.

Mies muuttui Suomeen saavuttua

Kun Fatima jälkeenpäin muistelee, hänen miehensä alkoi muuttua heidän saavuttuaan Suomeen. Varsinainen väkivalta leimahti, kun Fatima ja hänen miehensä saivat oleskeluluvat ja he muuttivat omaan asuntoon vastaanottokeskuksesta.

Mies kontrolloi Fatiman jokaista liikettä

Pariskunta asettui asumaan pohjoissuomalaiseen kuntaan. Fatiman mies kontrolloi vaimonsa elämän jokaista osa-aluetta niin, että jälkeenpäin on edes vaikea hahmottaa väkivallan kaikkia eri muotoja, tai henkisen ja fyysisen väkivallan rajoja.

"Ei" oli kielletty sana



– Kun aviomies tarvitsee naista, hänelle ei voi sanoa ei. Vaikka ei haluaisi häntä, hän makaa kanssasi väkisin. Siispä emme ajattele miesten raiskaavan vaimojaan, vaan miehellä on oikeus siihen, Fatima sanoo ja kertoo kyllä tienneensä, että Suomessa aviopuolison raiskaaminen on rikos.

Vaikea puhua ulkopuolisille

Kertomista ulkopuolisille vaikeutti yhteisön paine. Miehen ystävät ja muu lähipiiri tiesi kyllä, mitä pariskunnan kodin seinien sisäpuolilla tapahtui, mutta he kaikki painostivat naista vaikenemaan kokemastaan.

Poliisi ja lakimies kävivät keskustelemassa hänen kanssaan tapahtumista, ja he suosittelivat tekemään rikosilmoituksen. Fatima ei uskaltanut.

Kunniaväkivaltaan on vaikeaa puuttua, usein koko yhteisö varjelee salaisuutta

Ilmiössä on paljon lähisuhdeväkivallan piirteitä, mutta myös omat erityispiirteensä, jotka liittyvät esimerkiksi yhteisön tukeen ja väkivallan motiiveihin.

Yksi kunniaväkivallan ilmenemisen muoto on myös henkilön taloudellisen aseman rajoittaminen, jota voi olla rahan käytön kontrolli tai töissä käymisen rajoittaminen tai kieltäminen.

Ihmisoikeusliiton vuonna 2016 toteuttama selvitys käsittelee kunniaan liittyvää väkivaltaa, siihen puuttumista ja sen ennaltaehkäisyä Suomessa. Selvityksen mukaan kunniaväkivaltaa kokevat eniten maahanmuuttajataustaiset nuoret, joiden perheen lähtömaassa kunniakäsityksillä on merkittävä rooli.

Väkivallan kautta pyritään tällöin suojaamaan perheen tai yhteisön kunniaa ja mainetta, jos pelkona on, että perheenjäsen ei noudata sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä käyttäytymissääntöjä. Enemmistö uhreista on naisia, mutta myös homoseksuaaleihin kohdentunutta kunniaväkivaltaa on tunnistettu.