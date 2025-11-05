Poliisi kertoo edistyneensä Luumäellä tapahtuneen epäillyn henkirikoksen tutkinnassa.
Kaakkois-Suomen poliisi kertoo löytäneensä elokuussa kadonneen naisen ruumiin.
Poliisi sai maanantaina 20. lokakuuta ilmoituksen vainajasta, joka oli löytynyt maastosta Luumäellä. Vainaja on saatu nyt tunnistettua, ja kyseessä on nainen, joka ilmoitettiin kadonneeksi elokuun loppupuolella.
Poliisi alkoi tutkia naisen katoamista henkirikoksena pian katoamisen jälkeen.
Poliisi epäilee naisen surmaamisesta hänen aviopuolisoaan. Noin 60-vuotiasta miestä epäillään taposta ja hautarauhan rikkomisesta.
Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä taposta 3. lokakuuta Etelä-Karjalan käräjäoikeuden päätöksellä. Epäily hautarauhan rikkomisesta johtuu vainajan kätkemisestä kuoleman jälkeen.
Epäilty on edelleen vangittuna ja häntä on kuulusteltu useita kertoja. Hän ei ole tunnustanut tekoa.
Toistuvaa väkivaltaa
Poliisilla on tiedossa, että epäilty on käyttäytynyt puolisoaan kohtaan väkivaltaisesti aiemmin suhteen aikana.
Poliisille on viime vuosien aikana ilmoitettu väkivallasta muutamia kertoja, ja suhteessa epäillään olleen väkivaltaa useamminkin. Lähipiiriin kuuluvien todistajien mukaan kaikesta väkivallasta ei ole ilmoitettu poliisille.
Poliisi nostaa menehtyneen ja rikoksesta epäillyn välisen perhesuhteen esille, koska asiassa epäillään lähisuhdeväkivaltaa.