Kadonneen naisen ruumis löytyi kätkettynä – aviomiestä epäillään synkästä teosta Poliisi on tutkintansa aikana kaivannut yleisöltä tietoja tämän Toyotan liikkeistä. Nyt on varmistunut, että henkirikoksen kohteeksi joutunut nainen kätkettiin maastoon. POLIISI Julkaistu 44 minuuttia sitten Seppo Haaparanta seppo.haaparanta@mtv.fi Poliisi kertoo edistyneensä Luumäellä tapahtuneen epäillyn henkirikoksen tutkinnassa. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo löytäneensä elokuussa kadonneen naisen ruumiin. Poliisi sai maanantaina 20. lokakuuta ilmoituksen vainajasta, joka oli löytynyt maastosta Luumäellä. Vainaja on saatu nyt tunnistettua, ja kyseessä on nainen, joka ilmoitettiin kadonneeksi elokuun loppupuolella. Poliisi alkoi tutkia naisen katoamista henkirikoksena pian katoamisen jälkeen. Poliisi epäilee naisen surmaamisesta hänen aviopuolisoaan. Noin 60-vuotiasta miestä epäillään taposta ja hautarauhan rikkomisesta. Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä taposta 3. lokakuuta Etelä-Karjalan käräjäoikeuden päätöksellä. Epäily hautarauhan rikkomisesta johtuu vainajan kätkemisestä kuoleman jälkeen. Epäilty on edelleen vangittuna ja häntä on kuulusteltu useita kertoja. Hän ei ole tunnustanut tekoa. Lue myös: Jos näet tämän Toyotan, soita poliisit – epäillään liittyvän henkirikokseen Toistuvaa väkivaltaa Poliisilla on tiedossa, että epäilty on käyttäytynyt puolisoaan kohtaan väkivaltaisesti aiemmin suhteen aikana. Poliisille on viime vuosien aikana ilmoitettu väkivallasta muutamia kertoja, ja suhteessa epäillään olleen väkivaltaa useamminkin. Lähipiiriin kuuluvien todistajien mukaan kaikesta väkivallasta ei ole ilmoitettu poliisille. Poliisi nostaa menehtyneen ja rikoksesta epäillyn välisen perhesuhteen esille, koska asiassa epäillään lähisuhdeväkivaltaa.





Apua lähisuhdeväkivallan uhreille ja tekijöille

Lähisuhdeväkivalta ei ole yksityisasia, vaan hyvin vakava ja yleinen väkivaltarikollisuuden muoto.

Lähisuhdeväkivallalla on taipumus pahentua ajan myötä, joten siitä on tärkeää ilmoittaa mahdollisimman varhain. Jos sinulle on tehty väkivaltaa tai epäilet, että läheisesi on lähisuhdeväkivallan uhri, älä jää asian kanssa yksin. Hae rohkeasti apua myös, jos olet itse käyttänyt väkivaltaa jotakuta läheistäsi kohtaan tai pelkäät tekeväsi niin. Voit olla yhteydessä luottamuksellisesti poliisiin ja esimerkiksi terveydenhuoltoon.

Poliisilla on paitsi velvollisuus puuttua lähisuhdeväkivaltaan, myös osaamista ja työvälineitä, joilla sekä uhria että tekijää voidaan auttaa. Löydät lisätietoa ja hyödyllisiä linkkejä muun muassa poliisin sivuilta: Lähisuhdeväkivalta tapahtuu usein kodeissa tai muilla yksityisillä paikoilla

Jos tarvitset apua heti, soita 112.

Lähde: Kaakkois-Suomen poliisilaitos