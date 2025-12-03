Taksikuski selvisi kuin ihmeen kaupalla sen jälkeen, kun häntä ammuttiin kyydin aikana. Katso karmea mutta uskomaton video selviytymisestä yltä. Video ei sovi herkimmille.
Ecuadorin pääkaupungissa Quitossa sattui järkyttävä välikohtaus taksimatkan aikana, kertoo Ecuavisa-uutissivusto. Taksin valvontakameraan tallentunut tapahtumaketju alkaa siitä, kun taksikuski ottaa kaksi matkustajaa kyytiin.
Miehistä ensimmäinen istuu kuskin viereen, toinen kuskin taakse. Noin kolmen minuutin ajon jälkeen kuskin takana istuva mies ampuu yllättäen kuskia yhteensä kuusi kertaa.
Laukauksista kolme osuu kuskin niskaan, kertoo Ecuavisa, joka perustaa väitteensä taksiauton omistajan kertomukseen.
Hänen mukaansa yksi luodeista jäi kuskin niskaan ja oli vain kolmen millimetrin päässä kaulavaltimosta, kun mies pääsi myöhemmin sairaalaan. Auton omistaja pitää kuskin selviytymistä ihmeenä.
Kuski alkaa videolla nimittäin taistella takapenkillä istuvan miehen kanssa ja saa ajettua tämän ulos autosta. Myös etupenkillä istunut mies pakenee autosta.
Kuski ajaa pois paikalta ja löytää pian kollegoitaan, joilta hän pyytää apua.
– Minua ammuttiin. He yrittivät ryöstää. Auttakaa minut sairaalaan, mies sanoo kollegoilleen.
– Minulta lähtee taju, auttakaa, kuski jatkaa.
Katso uskomaton tapahtumaketju videolta. Video ei sovi herkimmille.
Lähde: Ecuavisa / Enex