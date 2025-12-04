Poliisi on huolestunut lapsia ja nuoria uhkaavista väkivaltaisista verkostoista. Nyt tietoa asiasta on jaettu myös lasten vanhemmille Wilma-järjestelmän kautta Kuopiossa.

Kuopiossa koululaisten vanhemmille on Wilma-järjestelmän kautta jaettu Keskusrikospoliisin julkaisema tiedote, joka liittyy pelottavaan ilmiöön.

Tiedotteessa kerrotaan poliisin olevan huolissaan väkivaltaan yllyttävistä verkostoista, joiden kohteena ovat pääasiassa lapset ja nuoret. Poliisi kehottaa lasten huoltajia tarkkaavaisuuteen nuorten verkkokäyttäytymisen suhteen.

Poliisi kertoo seuranneensa viime aikoina tiiviisti etenkin kansainvälisen The Com -verkoston toimintaa. Verkoston toimintaa on myös Suomessa ja sitä esiintyy laajasti nuorten käyttämillä alustoilla.

Poliisi kertoo verkoston ihannoivan väkivaltaa ja väkivallan tekijöitä. Verkosto yllyttää ja painostaa lapsia sekä nuoria väkivaltaisiin tekoihin niin verkossa kuin reaalimaailmassa.

– Huomioitavaa on, että verkostossa niin epäillyt kuin uhritkin ovat pääosin alaikäisiä, mikä tekee ilmiöstä erityisen haitallisen, tiedotteessa todetaan.

Julmaa kiristystä

Poliisin mukaan verkoston toimintamalliin kuuluu muun muassa se, että verkon välityksellä luodaan luottamuksellinen suhde nuoren kanssa. Hänestä kerätään henkilökohtaisia tietoja, kuvia ja videoita. Verkoston jäsen kiristää sitten nuorta kyseisillä keräämillään tiedoilla itseään vahingoittaviin tekoihin ja jopa itsemurhaan.

– Nuorta voidaan kiristää ja yllyttää myös väkivaltaisiin tekoihin lähipiiriään kuuluvia kohtaan.

Poliisi muistuttaa, että aikuisten valppaalla toiminnalla ja viranomaistenyhteistyöllä voidaan auttaa mahdollisimman monia uhreja, saada heidät avun piiriin ja irti verkostoista.