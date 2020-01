6-vuotias helsinkiläinen Nora kaapattiin ulkomaille 16 vuodeksi vuonna 1984 – vuosien rankan väkivallan, pakoyritysten ja kotiinpaluun jälkeen hän kertoo tarinansa: "Ajattelin, että pitää elää, että pääsen takaisin äidin luo"

"Isällä oli eri suunnitelmat"

Noran äiti on syntyjään suomalainen ja isä kuwaitilainen, eikä Nora ollut koskaan nähnyt isäänsä.

Äiti harkitsi asiaa pitkään, mutta päätyi siihen, että lapsen on hyvä saada tutustua isäänsä. Samalla Nora myös oppisi englantia.

– Ajattelen tänään, että äitinä tekisin samoin. Haluaisin, että lapsellani on suhde isäänsä, Nora sanoo.

Yllätysmatka mummin luo



Alkuun kaikki sujui hyvin, ja Nora aloitti englanninkielisessä päiväkerhossa. Pari ensimmäistä viikkoa sujui ongelmitta, ja he ajattelivat kaiken olevan hyvin.

Isä kertoi, että he järjestäisivät mummille yllätyksen. Pian isä ja tytär olivat lentokoneessa.

– Isä löi minua naamaan ja sanoi, että hyvät lapset eivät oksenna. Siitä huomasin, että tässä on nyt jotain vikaa, Nora kertoo.

Perillä Kuwaitissa he asuivat isänsä kanssa omassa talossa, ja Nora tutustui sukulaisiinsa isän puolelta. Isänäiti, eli uusi mummi, sekä isän sisaruksia asui lyhyen matkan päässä heidän kotitalostaan.

– He pelastivat minut henkisesti. He aina muistuttivat, että äiti rakastaa sinua. Kun kasvat isoksi, niin pääset tästä pois, jaksa vaan, Nora kertoo heidän sanoneen.

Kotiapulainen toi Noralle ruokaa

Isä usein lukitsi hänet huoneeseensa useiksi päiviksi. He olivat varakkaita, huone oli tilava ja siitä löytyi myös oma kylpyhuone.

– Mutta kun se ovi on lukossa kolme päivää. Et pääse syömään, et pääse mihinkään.