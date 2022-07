Aktivisti Nadiifo Omer menetti suurimman osan läheisistään ja sai raiskausuhkauksia jättäessään islamin – nykyisin hän puhuu uskonnottomuuden puolesta purkaakseen ex-muslimiuden tabumaisuutta

Uskonnottomuuden vapaus ja aktivismi

– Sitä on vaikea kuvailla ulkopuoliselle ihmiselle, mutta on tosi iso tabu jättää islam, hän sanoo.

Islamista jättäytyminen ja uusi yhteisö

Läheisten kanssa rikkoutuneet välit eivät ole korjautuneet vuosien aikana. Omer on kuitenkin löytänyt uuden yhteisön, ex-muslimien verkoston. Kyseessä on epävirallinen, salainen verkosto, johon pääsee yleensä yhteisten tuttujen kautta.

– He antavat minulle voimaa, se on tavallaan uusi yhteisöni. Siellä on paljon somalitaustaisia ihmisiä. Se somaliyhteisö, jonka menetin, niin minulla on nykyään uusi, jonka koen olevan paljon parempi, koska se ei perustu yhteiseen uskontoon, hän sanoo.