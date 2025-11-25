Helsingin kaupunki valaisee tänään muun muassa Havis Amanda -patsaan oranssiksi osana YK:n Oranssit päivät -kampanjaa.
YK:n Oranssit päivät -kampanja järjestetään vuosittain naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.
Valtioneuvoston linna valaistiin oranssilla jo maanantai-iltana, ja sen valaisu jatkuu keskiviikkoaamuun.
Valtioneuvoston kanslia
Lisäksi ulkoministeriön Merikasarmi on oranssiksi valaistuna tänään kuin myös tasavallan presidentin virka-asunto.
– Jokaisen tytön ja naisen pitää saada tuntea olevansa Suomessa turvassa. Väkivallan ehkäiseminen vaatii asenteiden, rakenteiden ja lainsäädännön muuttamista, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) valtioneuvoston tiedotteessa.
Helsingin kaupunki järjestää hiljaisen kynttiläkulkueen yhteistyössä UN Women Suomen kanssa. Kulkueeseen osallistuu Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.).
Myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden henkilökuntaa osallistuu kulkueeseen.
Myös muun muassa Stockmann-tavaratalon näyteikkunat ja Ylen linkkitorni valaistaan oranssilla.
Oranssit päivät -kampanjan virallinen suojelija on tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb.
Istanbulin sopimuksesta uusi toimeenpanosuunnitelma
Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi tiistaina, että Istanbulin sopimuksen uusi kansallinen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2026–2033 on julkaistu.
Ministeriön tiedotteen mukaan sopimuksen tavoitteena on turvata väkivallaton tulevaisuus kaikille naisille ja tytöille.
Ministeriö sanoo suunnitelman sisältävän useita pitkän aikavälin tavoitteita ja 37 käytännön toimenpidettä.
– Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusloukkaus, joka heikentää ihmisen turvallisuutta ja hyvinvointia. Se on myös merkittävä tasa-arvo-ongelma, joka rapauttaa koko yhteiskuntaa, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo tiedotteessa.
– Istanbulin sopimus pyrkii kitkemään väkivaltaa vahvistamalla ennaltaehkäiseviä toimia, parantamalla uhreille ja muille väkivallan osapuolille tarkoitettuja palveluja sekä varmistamalla, että väkivallan tekijät joutuvat rikosvastuuseen, Grahn-Laasonen jatkaa.
Uusi toimeenpanosuunnitelma on jaettu neljään osaan. Ne ovat väkivallan ennaltaehkäisy, väkivallan uhrien tuki ja palvelut kaikille väkivallan osapuolille, väkivallan uusiutumisen ehkäisy ja rikosvastuun toteutuminen sekä toimien yhteensovittaminen.
Aiemmat toimenpanosuunnitelmat kattoivat ensin vuodet 2018–21 ja sen jälkeen vuodet 2022–25.