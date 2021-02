MTV:n kysely paljastaa koronarajoitusten rajut vaikutukset nuoriin: "Ahdistaa paljon enemmän kaikki" – syntyykö Suomeen korona-ajan sukupolvi?

Monen nuoren elämä on mullistunut koronaviruksen myötä, kun kouluissa ja harrastuksissa on jouduttu ottamaan käyttöön rajoitustoimenpiteitä.

"Ei ole mahdollista harrastaa enää ryhmäliikuntaa, kun nuorille tai opiskelijoille suunnatut edulliset kaupungin ja korkeakoulujen liikuntapalvelut on suljettu."

"En kehtaa käydä salilla koronan vuoksi. Järjestöni tapahtumat ovat etänä, mikä on hieman kurjaa."

Ahdistus kriisin keskellä

"Aina on ollut pelko karanteenin joutumisesta. Edelleen rippikoulu stressaa, pystytäänkö sitä ensi kesänä järjestämään."

– Nuorten työllisyyskehitys on heikentynyt, sijoittuminen jatko-opintoihin on vaikeutunut ja mielenterveyspalveluja on siirretty etäyhteyksiin. Tämä kaikki näkyy siinä, miten suomalaiset nuoret voivat.