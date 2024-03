Kuin Northug ja Kläbo samassa paketissa – hiihtoladuilla uusi uhmakas tähti: "Älyttömät verrattuna muihin"

Viimeiset kaksi sesonkia pitkänhuiskea ja vahvarakenteinen Skistad on harjoitellut maajoukkueen ulkopuolella, valmentajansa Lage Sofienlund alaisuudessa Drammenin eteläpuolella Konnerudissa.

Muutos on kannattanut.

Kun Skistadilla oli kasassa kolme finaalipaikkaa maailmancupin sprinteissä ennen kautta 2022-2023, viimeisen puolentoista vuoden aikana niitä on tullut 19 lisää. Näistä 16 päättyi palkintosijaan, kymmenen voittoon.

– Hän on täysin uniikki.

– Meillä on ollut pieniä ongelmia perinteisen hiihdon tekniikan kanssa. Ylämäissä hänen menonsa on brutaalia. Kun hän hiihtää perinteistä niin hyvin, että hän murskaa maailman eliitin, se on hauskaa, valmentaja Sofienlund maalaili norjalaismedia VG:lle Drammenissa aiemmin tällä viikolla tulleen voiton jälkeen.