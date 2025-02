Posketon MM-ennätys vaarassa – Jari Isometsältä huimaa kultapuhetta

Trondheimin MM-kisojen ensimmäiset maastohiihtomitalit jaetaan torstaina sprinteissä. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä nimeää jo ennakolta kisojen hiihtokuninkaalliset.

Yksi on ylitse muiden, kun Trondheimin MM-hiihdot käynnistyvät toden teolla torstaina. Norjan Johannes Hösflot Kläbo on ollut kauden aikana varsin suvereeni hiihtämissään kilpailuissa. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä odottaa samaa MM-laduilta.

Kotimaisemissaan hiihtävä Kläbo on MM-kisojen hiihtokuningas, Isometsä sanoo.

– Hän saa ensinnäkin kahdesta viestistä kultamitalit. Todennäköisesti, jos ei ihan voitelumissiä tule, Isometsä aloittaa.

– Vaikea kuvitella, että hän häviäisi sprinttiä, jolloin hänellä on jo kolme kultamitalia, kun kuusi matkaa hiihdetään. Ei varmaan ihan osattomaksi jää skiathlonissa tai perinteisen kympillä. 50 kilometriä on ehkä epävarmin hänelle.

Kläbo on voittanut tämän kauden maailmancupissa henkilökohtaisilla matkoilla kymmenen kertaa, ollut kerran toinen ja kerran kolmas. Palkintopallin ulkopuolelle hän on jäänyt viidessä kilpailussa.

– Kauden maailmancupit sen osoittaa. Hän on periaatteessa voittanut aina, kun on ollut paikalla. Hänellä on tietysti ollu paljon sairasteluita. Ei hän ole ihan niin hyvä kuin oli edellisvuonna.

Kläbon menestystä puoltavat myös Trondheimin ladut.

– Nykytrendi on se, että hiihdetään aika lyhyitä kierroksia. Sinne ei kauhean pitkiä nousuosuuksia mahdu, plus stadionillakin menee aikaa, Isometsä kuvailee.

– Jos muistellaan viime vuoden esikisoja, Kläbo voitti kaikki matkat. Kyllähän se vähän sen tyylistä hiihtäjää suosii.

Kaksi vuotta sitten Planicassa Kläbo otti hänelle ennätykselliset kolme kultaa ja kaksi hopeaa. Tämän saaliin uusiminen tai jopa lyöminen ei ole utopiaa hiihtohirmulle.

Karlsson vai Johaug?

Frida Karlsson on ollut ylivoimainen hiihtämissään perinteisen kisoissa.

Naisten puolella kamppailu ykköshiihtäjän tittelistä on tiukempi. Isometsä näkee siitä kehkeytyvän Ruotsin Frida Karlssonin ja Norjan Therese Johaugin välinen kamppailu.

Kumpikaan heistä ei hiihdä sprinttiä eikä parisprinttiä, joten kultaa jää vuoltavaksi neljältä matkalta.

– Frida on ollut yllättävän vaisu vapaalla tällä kaudella. Sitä taustaa vasten voisi ajatella, että Johaug voittaa 50 kilometriä ja skiathlonin. Fridalle jäisi perinteisen kympin kulta. Jessica Digginsiä ei voi unohtaa 50 kilometerillä, Isometsä ennakoi.

– Fridan ja Johaugin välinen taistelu. Ratkeaa siihen varmaan, kumpi voittaa viestin.

Therese Johaug palasi täksi kaudeksi kilpailaduille tähtäimenään Trondheimin MM-kisat.

Yllättäjät vähissä

Mainittujen kärkinimien lisäksi Isometsä nostaa esiin kaksi niin sanottua yllätysnimeä.

Saksan Victoria Carl voitti viime kaudella MM-esikisoissa kymmenen kilometrin perinteisen kilpailun 20 sekunnin erolla Rosie Brennaniin.

– Oli aika suvereeni suksi kisassa. Ei sinällään ole yllättäjä, kun on ollut palkintopalllla maailmancupissa.

Carl on hiihtänyt tällä kaudella kahdesti palkintopallille Falunissa ja Les Rousses'ssa.

Myös Ruotsin Ebba Andersson ansaitsee Isometsän maininnan ennen kisoja. Andersson on hiihtänyt palkintokorokkeelle kolmessa viime kilpailussaan. Kruununa kymmenen kilometrin perinteisen kisan voitto Falunissa. Kisasta tosin puuttuivat muun muassa Karlsson ja Johaug.

– On noussut melkein siihen kuntoon, mitä oli (2023 MM-hiihdoissa) Planicassa. Ei ihan vielä. Riittääkö sitten Karlssonille ja Johaugille? Ehkä ei. Mutta siinä on yksi hiihtäjä, jota kannattaa tarkkailla.

Miesten puolella ei yllätyksillä mässäillä.

– Valtaosa mitaleista menee Norjaan. Ei se kauhea yllätys ole. Ei siellä ole sellaista hiihtäjää, joka yhtäkkiä nousisi. Jos puhutaan yllättäjästä mitalihiihtäjäksi, en näe sellaista, Isometsä linjaa.

– Toki Trondheim on Trondheim. Siellä itsekin monesti hiihtäneenä, keli voi olla mitä on, että voitelu ja sukset ratkaisevat yllättävän paljon.

"Lumi on vähän erilaista"

1:29 Tällaisissa olosuhteissa Trondheimin MM-hiihdoissa kisataan – norjalaisilta yllätys muille.

Säätilan päivittäiset vaihtelut voivat Trondheimissa olla merkittäviä. Isometsä hiihti itse samalla paikkakunnalla MM-kilpailuissa vuonna 1997.

– Mekin hiidettiin Trondheimissa ensimmäinen matka kunnon pakkasessa, melkein vitikeliin. 50 kilometriä (kisojen päätteeksi) hiihdettiin karmeaan vesisateeseen, Isometsä muistelee.

– Se voi olla kymmenen astetta pakkasta ja kymmenen astetta lämmintä. Siltä väliltä.

Erikoisolosuhteet asettavat haasteensa huoltojoukoille.

– Se on oikeastaan suurin kysymys, että joukkue pääsee heti kiinni siihen voiteluun, koska lumi on vähän erilaista, Isometsä sanoo.

– Mereltä tulevat tuulet ja sateet, ja niissä on suolapitoisuus selkeästi korkeampi kuin täällä. Lumen rakenne on vähän eri.