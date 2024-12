Therese Johaug ei ole entisensä. Sen sanoo nyt aivan suoraan MTV Urheilun hiihtoasiantuntija Jari Isometsä.

Kiistattomasti maailman parhaana hiihtäjänä vuosia sivakoinut Johaug ehti lopettaa uransa keväällä 2022, ja seuraavana vuonna hän sai esikoislapsensa. Veri veti kuitenkin vielä takaisin tavoittelemaan hiihtomenestystä kohti helmi-maaliskuussa käytäviä Trondheimin MM-kisoja. Norjalainen palasi marraskuussa maailmancupiin kahden ja puolen vuoden tauon jälkeen.

Moni saattoi odottaa, että Johaug napsisi palatessaan voittoja toistensa perään kuten ennen lopettamistaan.

Rukalla Johaug oli vielä napsun jäljessä. Maailmancup-kauden avausviikonloppuna hän sijoittui 10 kilometrin perinteisen ja 20 kilometrin vapaan kisoissa toiseksi ja neljänneksi.

Lillehammerissa seuraavana viikonloppuna irtosi jo kaksi voittoa pötköön, 10 kilometrin vapaan kisasta ja yhdistelmäkilpailusta. Tästäkö se voittokiito taas lähtisi?

Viikko tästä, ja edessä oli eilen Davosissa 20 kilometrin perinteisen väliaikalähtökilpailu rankassa maastossa, korkealla. Moinen Johaugille sopisi. Hän olisi ykkössuosikki. Näin ajatteli myös Jari Isometsä.

"Kaikesta on nähnyt"

Ei se kulje, vielä, kuin ennen, on Therese Johaug voinut pohtia.

Johaug osoitti kuitenkin jälleen haavoittuvaisuutensa. Hän jäi kolmanneksi. Johaugin päihittivät ensimmäisen maailmancupin osakilpailuvoittonsa saavuttanut pitkien matkojen norjalaishuippu Astrid Öyre Slind 13,5 sekunnilla sekä Suomen Kerttu Niskanen 3,4 sekunnilla.

– Eihän Johaug perinteisen kisoja ole tänä vuonna voittanut. Rukalla hän oli kakkonen, hävisi 46,5 sekuntia (Ruotsin Frida) Karlssonille. Lillehammerin yhdistelmäkisassa, jonka hän voitti, ei hän saanut perinteisellä porukkaa rikki. Voitot ovat tulleet vapaalla hiihtotavalla, ja se on hänelle tällä hetkellä selvästi vahvempi, Isometsä ruotii.

Davosissa Karlsson ei ollut mukana. Ruotsalainen olisi alkukauden iskussa osallistuessaan suurella todennäköisyydellä sysännyt Johaugin palkintokorokesijojen ulkopuolelle.

– Perinteisellä porukat ovat selkeästi lähempänä Johaugia ja osittain jopa ohikin.

Isometsä huomauttaa, että ennen vetäytymistään Johaug oli jo suhteessa heikompi perinteisellä. Pekingissä 2022 hän voitti esimerkiksi 10 kilometrillä olympiakullan vain neljällä sekunnin kymmenyksellä ennen Niskasta.

Yhtä kaikki, tuolloinkin Johaug kuitenkin voitti. Yksi asia voidaan sen sijaan jo tämän alkukauden otannalla todeta ääneen.

– Kaikesta on nähnyt ja on ihan selvä asia, että ei hän niin hyvä ole kuin hän on ollut joskus.

– Hän on sanonut useampaan kertaan, että olisi melkein mahdottomuus, että hän olisi yhtä hyvä. Hän on tullut kuitenkin pitkältä kilpailupaussilta, kaikki elämäntilanteet ovat muuttuneet ja ikää on jo 36 vuotta. Ei voida odottaa, että hän olisi välittömästi samanlainen kuin hän oli ennen. Se on periaatteessa fysiologisesti mahdotonta.

"Mitalisuosikki joka matkalla"

Isometsä toisaalta toteaa, että jos Davosissa olisi sunnuntaina hiihdetty vapaalla, "aika varmasti olisi käynyt toisin".

Johaugin vastajännärien on vielä ennenaikaista alkaa ilakoida. Kauden pääruokaan on aikaa.

– Johaug on Trondheimin MM-kisoissa mitalisuosikki joka matkalla, jonka hän hiihtää. Viidenkympin vapaalla on vaikea nähdä, että joku häntä voittaisi.

0:34

Näin Therese Johaug pui maailmancup-paluutaan Rukan kilpailuviikonlopun päätteeksi MTV Urheilulle joulukuun alussa.