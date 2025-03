Norjan MM-tulokas puolustaa ystäväänsä Jari Isometsän näkemystä vastaan – kertoo, mikä todella yllättäisi

Norjan Nora Sanness hiihti heti ensimmäisessä maailmancup-osakilpailussaan kaksi vuotta sitten Holmenkollenilla 50 kilometrin vapaan kilpailussa viidenneksi. Vielä seuraavalla kaudella maailmancup-kisat jäivät vähiin, mutta täksi kaudeksi Sanness on lyönyt läpi. Nyt edessä on ensimmäinen aikuisten MM-startti.

Kuka Nora Sanness? saattaa vielä moni suomalainenkin satunnaisempi hiihtourheilun seuraaja kysyä. Sanness kertoo itse itsestään MTV Urheilun haastattelussa vaatimattomaan tapaan.

– Olen syntynyt Oslossa. Hiihdän Kjelsås IL -nimisessä seurassa, samassa kuin Eirik Brandsdal, jos ihmiset muistavat hänet, Sanness viittaa entiseen huippusprinttihiihtäjään.

– Olen pian 25 vuotta vanha. En ole koskaan ollut todella hyvä, mutta olen ollut tasainen. Treenaamisen rinnalla teen Oslossa opintoja lääketieteellisessä koulussa.

Toisaalla "todella hyvä" voitaisiin määritellä eri tavoin, mutta Sannessin esimerkki kuvastaa osaltaan, miten armottoman vaikeaa Norjan maajoukkueessa on päästä maailmancupin tasoisiin kilpailuihin ylipäätään lähtöviivalle. Hän kokee sen itse pelin henkenä Norjassa.

Maaliskuun 2023 Holmenkollenin 50 kilometrin maailmancup-debyytin upea viides sija olisi otettu muualla riemusta kiljuen vastaan, mutta Norjan kohdalla sitä seurasi sen jälkeisellä kaudella vain kaksi maailmancupin osakilpailua. Sannessin sesonki meni vielä pääosin alempitasoisia kisoja hiihtäen.

Vasta tällä kaudella Sanness, 24, on päässyt hiihtämään alituiseen maailmancup-kisoja Norjan kivikovassa nipussa. Tulokset ovat olleet mallikkaita.

Tilillä on yksi henkilökohtainen kakkossija Engadinin vapaan 20 kilometriltä tammikuulta, ja Sanness on hiihtänyt myös kahdesti vapaan kilpailuissa neljänneksi. Toinen nelossijoista tuli juuri viimeisimmässä maailmancup-vedossa ennen Trondheimin MM-kisoja Falunissa helmikuun puolivälissä vapaan 20 kilometrillä.

"En ajatellut pääseväni MM-kisoihin ennen tätä kautta"

Sanness on palkittu MM-kisapaikalla, ja tänään sunnuntaina kilpailujen viimeisenä päivänä hän pääsee tekemään aikuisten arvokilpailudebyyttinsä 50 kilometrillä, jonka naiset pistelevät arvokisoissa ensimmäistä kertaa ja vapaalla hiihtotavalla.

– En usko sisäistäneeni tätä vielä. Tämä on todella siistiä, unelmaa. En koskaan ajatellut pääseväni MM-kisoihin ennen tätä kautta, Sanness tunnelmoi.

Kun hän kisasi joulukuun taitteessa Rukalla maailmancup-avauksessa yltäen 20 kilometrin vapaan otatuksessa kahdeksanneksi, hän alkoi jo miettiä MM-paikkaa kaukaisena tavoitteena.

– Tiesin, että olin yksi tytöistä, jotka kilpailisivat neljännestä paikasta Norjan joukkueessa (50 kilometrille). Engadinin ja Falunin jälkeen ajattelin viimein, että ehkä saisin paikan, Sanness sanoo.

Norjan naisista matkan hiihtävät myös Therese Johaug, Heidi Weng ja Astrid Öyre Slind.

Unelmana palkintokorokepaikka

Nora Sanness on MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsän arvioimana etenkin vahva hiihtäjä. Sanness on taitanut luisteluhiihdon perinteistä paremmin.

Sanness raportoi harjoitelleensa viime viikot pääosin yksinään, ja norjalaisen on vaikea sanoa kunnostaan. Hän uskoo sen olevan hyvä, "mutta ei sitä koskaan tiedä".

Sanness kertoo joka tapauksessa lauantain haastattelun aikana olevansa aika rauhallinen ennen MM-debyyttiään, vaikka kisan lähestyessä alkaa pikkuhiljaa enemmän hermostuttaa.

– Olen ollut täällä nyt viikon ajan. Olen seurannut kisoja ja nähnyt, miten siistiä on kisata stadionilla. Olen puhunut muiden tyttöjen kanssa ja toivottanut heille onnea.

Sanness ilmaisee tavoitteekseen pysyä kärkiryhmässä mahdollisimman pitkään. Hän nostaa ennakoinnissaan esiin täksi kaudeksi palanneen ja juuri 50 kilometrin historiallista kultaa himoitsevan Therese Johaugin.

– Odotan, että Therese menee lujaa alusta lähtien, joten en tiedä, pystynkö pysymään hänen kyydissään, mutta voin ehkä olla toisessa ryhmässä. Taistelen maaliviivalle asti.

– Odotan olevani kärkikymmenikössä, ehkä kärkikuusikossa, mutta totta kai unelmoin palkintokorokepaikasta.

"Olen todella yllättynyt, jos hän ei saa kultaa"

Johaugilla on Trondheimista toistaiseksi kolme MM-hopeamitalia: kaksi henkilökohtaisista kisoista, joissa kummassakin hän taipui täpärästi Ruotsin Ebba Anderssonille, ja yksi viestistä, jonka voitti Ruotsi. On selvää, että hopeita konkari ei tullut viimeisiksi ilmoittamistaan arvokisoista hakemaan, vaan hän hamuaa vimmatusti 50 kilometrin kultaa kotiin.

– Ennen MM-kisoja hän sanoi, että hänen päätavoitteensa on 50 kilometriä, ei 10 kilometriä tai yhdistelmäkisa. Hän ei tykännyt siitä, että hän on ollut niin lähellä kultaa ja saanut hopeaa. Hän oli kuitenkin todella tyytyväinen suoritukseensa, Sanness pui.

– Olen todella yllättynyt, jos hän ei saa kultaa, koska sitä varten hän on harjoitellut.

Ajatteleeko palkintokorokkeesta unelmoiva nuorempi norjalainen, että Johaugin päihittäminen saattaa olla liikaa vaadittu ilman esimerkiksi karmeaa suksipäivää tai muuta onnettomuutta?

– On nähty, että on realistista päihittää hänet, mutta uskon, että hän on parempi 50 kilometrillä. Häntä varmasti yritetään seurata, mutta luulen, että hän voi pitää 50 kilometrillä lähes samaa vauhtia, jota hän piti yhdistelmäkisan luisteluosuudella (10 kilometriä). Uskon, että on vaikeaa seurata häntä.

"Valitsivat oikean joukkueen"

Kristin Austgulen Fosnäs (vas.) hiihti Nora Sannessin kanssa samassa sekaviestijoukkueessa tammikuussa Engadinin maailmancupissa. Miehistä tiimiin kuuluivat Iver Tildheim Andersen ja Pål Golberg.

Vaikka Sannessin aikuisten arvokisadebyytti venyi Trondheimissa viimeiseen päivään, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä ajatteli, että nainen olisi ansainnut jo perjantaiksi paikkansa Norjan naisten MM-viestijoukkueeseen kolmososuudelle vahvana vapaan hiihtäjänä. Isometsä olisi jättänyt pois Norjan ankkuriksi laittaman Kristin Austgulen Fosnäsin.

Sanness pitää kuitenkin oikeana ratkaisuna, että Fosnäs oli hänen sijaansa joukkueessa Heidi Wengin, Astrid Öyre Slindin ja Therese Johaugin kanssa.

– Olin varalla luisteluhiihtoon. Olen täysin joukkueeni kannalla, että he ottivat Kristinin, joka on ollut todella hyvä kirissä ja neljännelle osuudelle. Hän on ollut myös todella vahva distanssimatkoilla, ja olemme olleet aika tasaisia läpi kauden. Minusta he valitsivat oikean joukkueen.

Tammikuussa Sanness oli hiihtämässä Engadinin maailmancupissa Norjan toiseksi sijoittuneessa sekaviestijoukkueessa. Naisista tiimissä oli hänen lisäkseen juuri Fosnäs.

– Onneksi olin samassa joukkueessa Kristinin kanssa. Tunnemme toisemme ja olemme aika läheisiä. Olemme käyneet koulua yhdessä ja olemme samasta paikasta. Sanoin hänelle, että "olet niin rauhallinen". Hän sanoi, että "minun täytyy olla, koska sinä olet niin stressaantunut", Sanness paljastaa.

Vaikka norjalainen vaikuttaa haastattelutilanteessa rauhalliselta, hän toteaa, että siltä voi ulospäin vaikuttaa mutta todellisuudessa hän on hiukan stressaava tyyppi.

"Tehnyt suuren vaikutuksen"

Nora Sanness (vas.) arvostaa muun muassa Astrid Öyre Slindin kokemusta. Kuvassa oikealla Ruotsin Jonna Sundling.

Esimerkkiä paineidensiedostakin voivat vieressä osoittaa Fosnäsiäkin kokeneemmat, meritoituneet hiihtonaiset. Sanness mainitsee kokeneista kasvoista Johaugin ja Slindin sekä Norjan naisia valmentavan, menestyksellä mitattuna kaikkien aikojen hiihtäjän Marit Björgenin.

Sanness kehuu kaikkien maajoukkueessa olevan hyvin avoimia.

– He antavat palautetta kaiken aikaa. Se on todella hyvä asia.

– Tämä on ensimmäinen kunnon kauteni maailmancup-sirkuksessa, ja minuun on tehnyt suuren vaikutuksen kaikki positiivinen palaute, miten tytöt puhuvat toisilleen ja jakavat tietoa ja kokemuksia.

Kuulostaa toisiaan eteenpäin ruokkivalta, menestyksen mahdollistavalta maajoukkuetoiminnalta. Ja sellaiselta, mitä ei ole kaikkialla muualla voinut kehua vahvuudeksi.