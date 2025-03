Mika Myllylän mukaan nimetty MM-hiihtäjä esittää näkemyksensä Iivo Niskasesta – "Suomalaisten kanssa"

Mika Myllylän mukaan etunimensä saanut itävaltalaishiihtäjä Mika Vermeulen kertoo MTV Urheilulle näkemyksiään Iivo Niskasesta ja miehen MM-kisojen jäämisestä väliin.

Mika Vermeulenin vanhemmat antoivat vuonna 1999 syntyneelle pojalleen etunimen ihailemansa suomalaisen hiihtolegenda Mika Myllylän mukaan. Vaikkei Vermeulen ole vastaaviin tekoihin omalla hiihtourallaan yltänyt, mies muun muassa ylsi viimeisimmän Tour de Skin miesten kokonaiskilpailussa toiseksi.

Mika Vermeulen menestyi vuodenvaihteessa Tour de Skillä./All Over Press

Vermeulen on kokenut olympialaiset, ja nyt hän hiihtää jo viidensissä aikuisten MM-kisoissaan. Tilille Trondheimissa ovat tulleet uran parhaat henkilökohtaiset arvokisasijoitukset, ensin yhdistelmäkilpailun 13. sija, ja tiistaina itävaltalainen pisteli yhdeksänneksi 10 kilometrin perinteisen väliaikalähdössä.

Tuo otatus käytiin raskaissa oloissa. Granåsenin hiihtokeskuksessa oli satanut yöstä asti lunta, joka muuttui iltapäivää kohden kosteammaksi. Lumisade jatkui kisassakin.

– Nautin tästä. Se oli sankarillista, sellaista, mistä sankarilliset vanhat hiihtofilmit on tehty, Vermeulen hersytteli MTV Urheilulle.

Hän korosti, ettei aio jupista, vaikka "ehkä nopeat sukset olisivat voineet olla kivat".

– Pito oli ehkä hyvä, mutta on kaksi asiaa. Tarvitsen myös vauhtia. Ilman vauhtia on rankkaa.

Vermeulen kehui kaikkien kuitenkin tehneensä parhaansa huoltokoppia myöten ja totesi, ettei joka päivän ole tarkoitettu onnistuvan.

– On kaiken kaikkiaan vaikea valittaa, kun on kymmenen kärjessä MM-kisoissa.

"Hullua"

Vermeulen painotti, etteivät moiset olot ole vaikeita vain Itävallalle. Norjalaiset ovat sen sijaan niihin Trondheimissa tottuneet ja ottavat siitä ilon irti.

Johannes Hösflot Kläbo paineli perinteisen kympillä jo kisojen kolmanteen maailmanmestaruuteensa kolmessa kisassa. Erik Valnes ja Harald Östberg Amundsen täydensivät isäntämaan kolmoisvoiton.

– Kauden aikana, kun olemme nähneet tällaista keliä, heti kun on märkää uutta lunta, norjalaiset ovat v***n lyömättömiä vauhdillaan.

– Ei ole väliä, onko kyseessä Lillehammer, Engadin vai Trondheim nyt. En tiedä, miten, mutta he ovat märällä, uudella lumella niin paljon parempia kuin me. Se on hullua.

Jos Vermeulenilla olisi ollut tiistain oloihin täydelliset sukset, mikä olisi ollut mahdollista?

– Puhdasta spekulaatiota, puhdasta spekulaatiota.

Kuntonsa hän kiteytti olevan "ok".

"Iivo Niskanen ja tämä sää"

Iivo Niskanen olisi terveenä ja osallistuessaan taatusti ollut kova luu Trondheimin 10 kilometrin perinteisen väliaikalähtökilpailuun.Lehtikuva

Siitä ei kuitenkaan päästä mihinkään, että mielimatkaltaan oli poissa sen suuri taitaja ja kultasuosikkina pidetty multimestari Iivo Niskanen. Influenssan takia MM-kisoista sivuun jäänyt suomalainen.

– Yksi, mistä voimme spekuloida, on Iivo Niskanen ja tämä sää. Se on osuma, Vermeulen veisteli.

Lue myös: Jari Isometsältä kitkerä huomautus Iivo Niskasesta

Itävaltalainen on varma, että suomalaisen kaulaan olisi hyvinkin kimaltavaa tullut.

– Hän lähtisi niin, että matkatavaroita olisi enemmän kuin tänne tullessa.

Jopa Norjan hiihtomaajoukkueen johtaja Ulf Morten Aune sanoi etukäteen MTV Urheilulle, että "aina tullaan esittämään kysymyksiä, mitä olisi tapahtunut, jos Iivo olisi ollut paikalla". Vermeulen haluaa kuitenkin antaa menestyjille täyden kunnian.

– Tuo on sama asia, kun kaikki sanovat, että jos enemmän norjalaisia voisi osallistua, heitä olisi enemmän kärjessä. Kyllä, mutta näin ei ole.

– Lähtöviivalla oleminen on osa kilpailua, ja jos et ole lähtöviivalla, et voi voittaa. Se on niin yksinkertaista. Tänään kaikkein paras, joka pystyi starttaamaan, starttasi, ja Johannes osoitti olleensa maailman paras hiihtäjä tänään.

"Tunteet hyvästä"

Mika Vermeulen (numerolla 6) painaltamassa lauantaina käydyssä MM-yhdistelmäkilpailussa.2025 Christian Bruna/VOIGT

Vermeulen on kertonut Niskasen olleen suuri esikuvansa perinteisellä hiihtotavalla, ja hän on yrittänyt ottaa suomalaisen sulavasta menemisestä oppia.

Yksi osa Niskasta on myös hänen persoonansa suurine eleineen. Vuosiin on mahtunut erinäisiä tempauksia, myös kiistanalaisia sellaisia. Arvostelu mediaväenkin taustakeskusteluissa Niskasen käytöstä kohtaan on voimistunut, kun mies on useaan otteeseen purkanut kiukkuaan ei kovin salonkikelpoisella tavalla.

Vermeulen puolustaa Niskasta.

– Tunteet ovat hyvästä. Ehkä sellaiseen ei ole suomalaisten kanssa totuttu.

Kläbolle kuusi kultaa?

Miesten viestissä torstaina Vermeulen ei aio hiihtää, mutta lauantaina hän kaavailee sivakoivansa vapaan 50 kilometrin rykäisyn. Viestiä ennen tänään keskiviikkona sivakoidaan parisprintti, ja Kläbolla on kisoissa realistiset mahdollisuudet jopa täyteen kuuden kullan pottiin.

Voittaako norjalainen ne?

– Yritän, ettei hän voittaisi kuutta kultaa, mutta ollakseni realistinen, mahdollisuudet moiseen ovat aika korkeat, Vermeulen tuumi.

Ennen kisoja hän olisi voinut ajatella itseään yhdeksi 50 kilometrin suosikeista, mutta ei enää.

– Koska olin kolmastoista ja yhdeksäs. On vaikea sanoa, että olisin suosikki.

Huumori ei kuitenkaan loppunut, kun puhe kääntyi suunnitelmaan 50 kilometrille.

– Hyökätä paukusta ja voittaa.