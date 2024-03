MTV seuraa: Suomalaisille karmaiseva sprinttistartti Falunissa!

Kyseessä on kauden viimeinen maailmancupin sprintti. Suomen maajoukkueen edellinen palkintosija henkilökohtaisesta pikakisasta on joulukuulta 2022, kun Johanna Matintalo oli kolmas Beitostölenissä. Matintalo on kovimpia sinivalkoisia toivoja myös perjantaina, mutta suomalaiset palkintojuhlat olisivat yllätys.