Kuka olisi uskonut tätä hiihdon suomalaisyllättäjästä? Jari Isometsä puhuu jo poikkeuksellisesta kaudesta

Monelle tulee varmasti isona yllätyksenä myös se, että Vuorinen on kerännyt suomalaismiehistä eniten maailmancup-pisteitä (915) kuluvalla kaudella. Kokonaiscupin sijoitus on 17:s.

– Se on aika lailla poikkeuksellista viime aikojen suomalaisiin esityksiin peilattuna, että hän on ollut kunnossa sieltä viikko ennen Rukan maailmancupia hiihdetyistä Suomen cupin kisoista saakka. Hän oli aivan ylivoimainen niissä Suomen cupin kisoissa, Isometsä huomauttaa.

– Se on harvinaista, sillä todella usein tulee niitä notkahduksia. Se kertoo myös siitä, että hän on ollut terveenä.

– Sitä kautta homma on mennyt Vuorisella eteenpäin, että normaalimatkojen hiihtäminen on parantunut niin paljon. Nyt hän jaksaa. Ongelmana on ollut aikaisemmin, että sprintin aika-ajo ja mahdollisesti puolivälierä on mennyt hyvin, mutta sitten ovat loppuneet paukut, Isometsä summaa.