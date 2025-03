Marit Björgeniltä suurta suomalaispuhetta – tekee MTV Urheilulle sisäpiiripaljastuksia Therese Johaugista: "Asiat ovat nyt eri lailla"

Norjan naisten hiihtomaajoukkuetta valmentava Marit Björgen puhuu MTV Urheilulle Therese Johaugissa havaitsemistaan muutoksista. 44-vuotias hiihtolegenda jakaa myös maireita sanoja suomalaisista.

Huippu-urheilijan uransa vuonna 2018 päättänyt, menestyksellä mitattuna kaikkien aikojen maastohiihtäjä, kahdeksankertainen olympiavoittaja ja 18-kertainen maailmanmestari Marit Björgen astui Norjan naisten hiihtomaajoukkueen valmennusryhmään viime kauden jälkeen. Trondheimin MM-kisoissa hän toimii tällä hetkellä naisten maajoukkueen päävastuussa, kun päävalmentaja Sjur Ole Svarstad sairastui.

Björgen todisti sunnuntaina Norjan maajoukkuenaisten dramaattisen karvaita hetkiä 10+10 kilometrin MM-yhdistelmäkilpailussa. Kärjessä suksienvaihtoon sivakoineen Astrid Öyre Slindin toinen vapaan suksi karkasi ja samalla karkasi myös kärkiryhmä, kun Slind menetti välineen hakemisessa useita sekunteja.

Ruotsin Jonna Sundling rönysi vapaalla kärkiporukassa ja kaatoi samalla Heidi Wengin.

Therese Johaug puolestaan taipui kullan ratkaisseessa loppusuorataistelussa Ruotsin Ebba Anderssonille täpärääkin täpärämmin samalla ajalla.

Norja sai vain yhden mitalin, Johaugin hopean, kun kärkitaistossa vahvasti mukana olleista naisista Weng jäi viidenneksi ja Slind kahdeksanneksi.

– Olimme epäonnisia. Minusta Heidi ja Astrid olivat riittävän hyviä taistellakseen mitaleista. Tuollaista voi tapahtua kisassa. Se tapahtui meidän tytöillemme. Tärkeintä minusta on, että he osoittivat olevansa todella hyvässä kunnossa, Marit Björgen sanoi maanantaina MTV Urheilun haastattelussa.

Seitsemänneksi sijoittunut Krista Pärmäkoski sanoi jopa, että suolauksella "ne kyllä pilasivat Theresen kisan". Vesisateessa hiihdetyn kisan jäinen latu ei suosinut Norjan supertähteä, joka olisi nauttinut huomattavasti enemmän raskaammista olosuhteista.

Björgen pohti, että on vaikea sanoa, oliko suolauspäätös oikea, koska emme tiedä, mitä ilman sitä olisi tapahtunut.

– Olosuhteet eivät olleet hyvät Thereselle. Hän taisteli ja taisteli, mutta he olivat lähekkäin, koska luisteluosuus oli liian helppo ja rata oli suolauksen myötä kova. Minusta hänen loppunsa oli todella hyvä ja hän on erittäin hyvässä kunnossa. Hänen täytyy unohtaa tämä ja katsoa eteenpäin.

Peli auki

Siellä, etumaastossa, odottaa jo huomenna 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähtökisa. Aiemmin tällä kaudella Frida Karlsson on dominoinut hiihtämiään perinteisen maailmancup-kilpailuja, mutta eilen neljänneksi lopulta sijoittuneen ruotsalaisen perinteisen sukset lipsuivat ja hän jäi ennen suksienvaihtoa kärkiporukasta.

Björgen pohti, että peli onkin huomiselle avoimempi ja kultasuosikkeja voi olla useampia.

– Therese on hyvässä kunnossa ja myös Astrid. Heidi oli vahva eilen, niin myös Ebba sekä Frida. Hänellä ei ollut niin helppo päivä eilen, mutta uskon, että hän on pelissä mukana huomenna. Eilen hänellä saattoi olla kyse myös suksista.

Sitten Björgen pudottelee vielä kaksi nimeä.

– Kerttu. Uskon, että yhdistelmäkisan väliin jätettyään hän on todella fokusoitunut saamaan hyvän kisan huomenna, legenda toteaa mielimatkalleen lähtevästä Niskasesta.

Lista on valmis Saksan Katharina Hennigin nimellä.

– On useita, jotka ovat taistelemassa.

Jännitystä piisaa.

– Se on hyvä lajille. Eilinen kisakin oli hyvin mielenkiintoinen.

Viestiin Jari Isometsän linjoilla

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä ennakoi, että Norja ja Ruotsi olisivat nyt torstaina käytävään naisten viestiin tasapelitilanteessa. Ruotsilta putosi aivotärähdyksen vuoksi Linn Svahn pois, mutta vapaan sprintin maailmanmestaruuden voittanut ja yhdistelmäkisan kultakamppailusta ennen kaatumistaan mukana ollut Jonna Sundling on sivakoinut loisteliaasti.

Isometsä tuumi, että Norjan voisi olla paikallaan satsata Ruotsin pudottamiseen ennen ankkuriosuutta. Norjakaan ei tiedä vielä pakkaansa viestiin, ja huominen perinteisen kisa sekä ylihuomisen parisprintti perinteisellä tarjoavat lisäinfoa, mutta Björgen suostui jo avaamaan yleisiä mietteitään viestistrategiasta.

– Uskon, että tavallisessa tilanteessa on vaikea vastata Jonnalle viestin lopussa. Uskon, että kaikki ajattelevat Ruotsin päihittämistä aikaisemmin viestissä, että vahvimmat olisivat kehissä ensin. Tulemme näkemään.

Tukea myös Johaugille

Marit Björgen oli muodostamassa hiihtäjän urallaan kivenkovaa maajoukkuetta Therese Johaugin kanssa. Nykyisellään Björgen maajoukkuevalmentaa Johaugia.2015 Trond Tandberg

Norjan joukkueessa on useita valtavan kokeneita, paljon tietäviä ja osaavia hiihtäjiä. On mielenkiintoista tietää, millaisena Björgen kokee esimerkiksi Johaugin maajoukkuevalmentamisen.

– Therese on ollut tässä sirkuksessa monia vuosia. Hän tietää, mitä tehdä. Meillä on kuitenkin myös nuoria tyttöjä, jotka ovat ensimmäistä kertaa MM-kisoissa. He tarvitsevat enemmän valmennusta. He ovat vähän tavallista hermostuneempia.

– Silti myös Theresellä on paljon paineita, joita hän asettaa myös itselleen. On tärkeää olla hänenkin tukenaan.

Björgenillä ja Johaugilla on pitkää yhteistä historiaa jo vuosilta, kun Björgen itsekin kilpaili. Björgen sanoo tuntevansa Johaugin niin hyvin, että hän voi nähdä tämän kasvoista tai kehonkielestä, jos nainen on hermostunut.

Noissa tilanteissa Björgen voi avittaa tilanteeseen sopivilla sanoilla. Niitä hän ammentaa paljon siitä, mitä on itse aikanaan kaiken nähneenä urheilijana kokenut.

Nyt valmentajana Björgen sanoo olonsa arvokisoissa olevan huomattavasti tyynempi kuin urheilijana.

– Minun vahvuuteni on, että tiedän, mitä urheilijat tuntevat täällä, paineita ja tunteita ennen kilpailua. Olen ollut itse kokemassa sen. Ehkä minun on helpompi löytää oikeat sanat ja vain olla tukena.

Epävarmempi Johaug

Johaug löi itsensä vielä peliin päätettyään uransa jo keväällä 2022. Tämän kauden vielä kilpailemaan tullut megatähti himoitsee ennen kaikkea ensimmäistä kertaa naisten arvokisaohjelmassa nähtävän 50 kilometrin maailmanmestaruutta norjalaisyleisön edessä.

Yksi on naisen elämässä nykyään oleellisesti toisin. Johaug sai vuonna 2023 puolisonsa Nils Jacob Hoffin kanssa esikoislapsensa.

– Theresellä on nyt erilaista. Aiemmin hänellä oli vain itsensä. Hänellä on nyt perhe ja hän joutuu olemaan erossa tytöstään. Sillä on vaikutuksensa tunteisiin, että hän on pitkiä aikoja poissa. Se on henkisesti rankkaa.

Jälkikasvua myös saanut Björgen korostaa, että huipulle palaaminen ei ole Johaugille laskettelua.

– Hän tietää, missä hän on ollut, ja hän haluaa aina olla siellä, mutta asiat ovat nyt eri lailla. Hän oli sivussa kaksi vuotta, hän myös vanhenee ja on pian 37-vuotias.

– Hän on epävarmempi kunnostaan, tekniikastaan ja kaikesta, koska hän on ollut sivussa kaksi vuotta. Hän kokee olevansa nyt enemmän sellainen kuin hän on ollut, mutta tämä on ollut vaikeampaa, Björgen kertoo avoimesti.

Vastaavaa dominointia ei ole nähty, mihin Johaug pystyi ennen taukoaan parhaimmillaan pitkiä aikoja. Kovassa kunnossa suurhiihtäjä kuitenkin on ja hän lisäksi luonnehti itse eilen MTV Urheilulle perinteisen tekniikkansa olevan nyt parempaa kuin aiemmin kaudella.

– Tekniikka on täydellisempi nyt kuin aiemmin kaudella. Hän on tehnyt sen eteen töitä, Björgen nyökkää nyt sulavasti rullaavalle painaltamiselle.

Perinteisen mallinnusta suomalaisilta

Perinteisen tekniikkaa Johaug on kertonut mallintaneensa ylväästi arvokisavoittoihin painelleelta Iivo Niskaselta. Johaug on paljastanut henkilökohtaisen valmentajansa Pål Gunnar Mikkelsplassin jopa salakuvanneen suomalaista.

Björgen muistaa, että naisissakin on ollut aina hyviä suomalaisia perinteisen menijöitä – niin hänenkin hiihtäjäuransa aikana.

– Oli aina kovaa taistelua (Aino-Kaisa) Saarisen ja Virpi Kuitusen kanssa. Heillä oli hyvä tekniikka, joten tarkkailimme sitä. Suomi on aina ollut hyvä perinteisellä, joten olemme tarkkailleet, mitä he tekevät, Björgen valotti.

Marit Björgenillä ei tullut mieleen mitään yksittäistä erityistä muistoa suomalaisista hiihtäjistä, mutta hänen mieleensä palasi vuosien kova taistelu Virpi Kuitusen (nyk. Sarasvuo, kuvassa keskellä) ja Aino-Kaisa Saarisen kanssa. Nykyisellään Björgen ei pidä kovin tiuhaan yhteyttä sinivalkohiihtäjiin, mutta kertoo käyneensä ajoittain hyviä keskusteluja jo uraltaan tuttujen Krista Pärmäkosken ja Kerttu Niskasen kanssa.2007 Agence Zoom