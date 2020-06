KRP on saanut takavarikoitua 700 000 euron arvosta Niko Ranta-ahon omaisuutta – Katiska-syytettyjen rikoshyödyn jäljitys jatkuu ulkomaita myöten

– Rikoshyödyn jäljittämisessä on saatu takavarikoitua ja turvattua Ranta-ahon erilaista omaisuusmassaa yhteensä noin 700 000 euron arvosta.

Kansainvälinen yhteistyö oikeusapupyyntöineen etenee kuitenkin aika ajoin verkkaista vauhtia. Helsingin käräjäoikeus on jo lähes vuosi sitten määrännyt turvaamistoimella Ranta-ahon omaisuutta pantavaksi vakuustakavarikkoon enintään määrä, joka vastaa neljää miljoonaa euroa. Se on ollut siis arvio Ranta-ahon huume- ja dopingrikoksilla saamasta rikoshyödystä.

Tähän mennessä jäljitetyssä rikoshyödyssä on mukana jonkin verran myös muilta Katiska-syytetyiltä saatua varallisuutta. Ne määrät ovat kuitenkin mitättömiä Ranta-aholta takavarikoituun omaisuuteen verrattuna.

– 700 000 euroa on ihan ok summa epäiltyä rikoshyötyä. Se on saatu suht helpolla, Luoto sanoo.