Katiskan raha- ja huumemäärät sekä aineiden kirjo ovat käsittämättömiä – yksi asia tekee vyyhdistä erityisen: "Saippuaoopperasta kovimpaan huumeytimeen"

Kun puhutaan huumeista, painon noustessa kasvavat seteliniputkin. Katiska-rikosvyyhdissä on liikuteltu huumemääriä, joita yksittäinen ihminen ei jaksa edes nostaa.

Kyse on valtavasta määrästä käyttöannoksia, kun kerta-annokseksi riittää usein vain gramman murto-osa.

Merkittävintä on ollut erityisesti kovien huumeiden suuri määrä.

– Rikoshyöty on poliisin esitutkinnan mukaan noin kymmenen miljoonaa euroa. Yksistään suurin huume-erä on ollut arvoltaan neljä miljoonaa euroa, muun muassa pelkästään amfetamiinia on syytteiden mukaan ollut noin sata kiloa, summaa rikostoimittaja Kia Kilpeläinen MTV:n Uutisaamussa.

Kilpeläinen on kirjoittanut toisen rikostoimittajan, Rami Mäkisen, kanssa tänään julkaistun kirjan Katiska, suuri huumevyyhti.

Erikoislaatuinen henkilögalleria

Kirjan toisen kirjoittajan Rami Mäkisen mukaan on vaikea sanoa yksiselitteisesti, onko kyseessä kaikkien aikojen suurin huumetapaus. Aineiden laajan kirjon takia vertailu on vaikeaa.

– On ollut kaikkea mahdollista: amfetamiinia, kokaiinia, ekstaasia, LSD:tä, ketamiinia, hasista – kaikkea, Mäkinen luettelee.

– Kilomäärissä meillä on ollut juttuja, joissa on tuotu kolmetuhatta kiloa hasista, mutta rahallisessa arvossa tämä on aivan eittämättä suurimmasta päästä.

Määrät ovat käsittämättömiä. Mäkinen nostaa silti esiin toisen asian, mikä tekee tästä huumejutusta erityisen poikkeuksellisen. Mukaan on liitetty muun muassa toinen pääepäilty, entinen jengipomo Janne "Nacci" Tranberg ja huumekauppaan suoraan liittymätön Niko Ranta-ahon entinen tyttöystävä Sofia Belórf.

– Tämä on mielenkiintoinen sitä kautta, että tässä on hyvin erikoislaatuinen henkilögalleria. Tässä on liikuttu kaikilla mahdollisilla tasoilla saippuaoopperasta kovimpaan huumerikollisuuden ytimeen.