Kommentti: Niko Ranta-ahon rikosvyyhdissä epäiltyjen laittomien aineiden määrä on yhteensä noin 200 kiloa – poliisi pitää Sofia Belórfin avopuolisoa vyyhdin keskushenkilönä

Poliisi on ollut yksityiskohdista vaitonainen, mutta muutamat tietoon tulleet seikat kertovat, että suuren ja erittäin mielenkiintoisen jutun äärellä varmasti ollaan.

Jollain mittapuulla Suomen ennätys on poliisin hyppysissä, kirjoittaa MTV:n rikostoimittaja Pekka Lehtinen.

Kokonaisuudessa kyse noin 200 kilosta laittomia aineita

Rikoskokonaisuuden pääepäilty on Espanjan Marbellassa vaikuttanut 31-vuotias liikemies Niko Ranta-aho, joka on julkisuudessa tullut tunnetuksi fitnesstähti Sofia Belórfin avopuolisona.

MTV Uutisten tietojen mukaan poliisi epäilee Ranta-ahoa vyyhdin keskushenkilöksi, jolla on ollut apureita, "juoksupoikia", muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Tampereen suunnalla. Sekä Helsingin käräjäoikeus että Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut rikoskokonaisuuteen liittyviä henkilöitä.

Ranta-aho on tutkintavankeudessa epäiltynä todennäköisin syin törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä dopingrikoksesta. Rikosten epäilty tekoaika on 1.1.2017–16.7.2019.

Ranta-ahoa epäillään usean eri aineen osalta moninkertaisesti törkeän rikoksen rajan ylittävistä määristä. MTV Uutisten tietojen mukaan kokonaisuudessa on kyse yhteensä noin 200 kilosta epäiltyjä laittomia aineita.

Ranta-aho kiistää rikokset

Tutkinta koskee muiden muassa kokaiinia, mutta myös muita erittäin vaaralliseksi luokiteltuja huumausaineita, kuten amfetamiinia johdannaisineen sekä huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä. Maahantuotujen ja levitettyjen aineiden kirjo on laaja ja toiminta on ollut epäilyjen mukaan ammattimaista.

Jos Ranta-aho on syyllinen, hyvä kysymys on, miksi Tampereelta kotoisin oleva rikkaan suvun vesa on alun perin lähtenyt mukaan tai jostain syystä sotkeutunut doping- ja huumebisnekseen, joka poliisin epäilyjen mukaan ehti jatkua ainakin runsaat kaksi ja puoli vuotta.