Huumekauppias Niko Ranta-ahon kelkka kääntyi kiistosta vuolaisiin tunnustuksiin – näin ennätyksellisen Katiska-rikossaagan puinti jatkuu

Yli 50 syytettyä sisältävän Katiska-huumevyyhdin käsittely jatkuu tiiviinä kohti kesää. Toukokuussa istuntopäiviä on yhteensä viisi, kesäkuussa kahdeksan.

Viimeisin tiedossa oleva käsittelypäivä on 23. kesäkuuta, jonka jälkeen käräjäoikeus aloittaa kesätauon.

Eristys ja ero

Rikospaikan tietojen mukaan Ranta-aho ei tunnustuksensa yhteydessä puhunut Tranbergista, vaan pelkästään omasta osuudestaan. Rikoskumppani Janne "Nacci" Tranberg sen sijaan on jatkanut vaikenemistaan.

Haluaa jättää rikolliselämän

Ranta-aho on todennut, ettei hän enää halunnut sotkea läheisiään rikoksiin. Vyyhdissä on syytettynä myös Niko Ranta-ahon sisko. Hänen kohdallaan kyse on rahanpesurikoksesta.