Brittitiedustelu: Venäjän tykkeihin tungetaan käyttökelvottomiksi määrättyjä ammuksia

Syynä on Britannian mukaan yksinkertaisesti Venäjän ammuspula.

Tykistön ammuspula on Venäjän kannalta erityisen ongelmallinen siksi, että maan suosima tapa käydä sotaa on viimeistään toisesta maailmansodasta lähtien nojannut erittäin voimakkaaseen epäsuoran tulen käyttöön.

Venäjän ammusvarastoja on nakertanut paitsi runsas kulutus niin myös Ukrainan iskut, joita se on tehnyt esimerkiksi tarkoilla pitkän kantaman HIMARS-raketinheittimillä.

Ukraina moukaroi HIMARS-raketeilla Venäjän keskitettyjä ammusvarastoja eritoten viime kesänä. Iskujen tehosta kertoo omaa kieltään se, että Venäjä on sittemmin raporttien mukaan sekä hajauttanut ammuksiaan että vetänyt varastojaan kauemmas rintamalta.

– Venäjä lähes varmasti joutuu turvautumaan vanhoihin ammuksiin, jotka on aiemmin todettu käyttöön sopimattomiksi, Britannia väittää.

1:17

Ukraina on mielellään esitellyt tuhoisasti hyödyntämiään pitkän kantaman HIMARS-raketinheittimiä, joilla se on iskenyt erityisesti ammusvarastoja ja komentokeskuksia vastaan. Ukrainan armeijan julkaisema video on kesäkuulta 2022.