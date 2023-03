"Tartunta on tuhottava"

– Heidät on tuhottava ja heidän pitäisi ymmärtää, että heti, kun sinne ilmestyy amerikkalainen tai puolalainen sotilas, hänet on tuhottava. Ei ole muuta keinoa.

– Mitään ei voida sulkea pois. Jos on välttämätöntä päästä Kiovaan, niin on välttämätöntä päästä Kiovaan, jos on välttämätöntä päästä Lviviin, niin on välttämätöntä päästä Lviviin, jotta tämä tartunta saadaan tuhottua, hän lisäsi.