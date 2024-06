"Lähetettäisiin vain kuolemaan" – WP: Ukrainan komentajat haukkuvat armeijan opit täydeksi hölynpölyksi

Ukrainan rintamalle saapuneita uusia taistelijoita joudutaan Washington Postin haastattelemien ukrainalaisten mukaan kouluttamaan viikkoja ennen kuin heidät voidaan lähettää taistelutehtäviin.

Ongelma saattaa kasvaa, sillä Ukrainan uusi liikekannallepanolaki tuottanee jatkossa entistä enemmän kokemattomia sotilaita.

Lisäoppia vaatii jo aseen peruskäsittely. Washington Postin haastatteleman pataljoonan varakomentajan mukaan joillekin sotilaille on pitänyt opettaa, miten palvelusase puretaan ja kootaan. Nämä ovat kriittisiä taitoja esimerkiksi rynnäkkökiväärin toimintakuntoisena pitämisen kannalta.

– Me tuhlaamme paljon aikaa peruskoulutukseen, sanoo kutsumanimeä Schmidt käyttävä pataljoonan varakomentaja WP:lle.

– Jos, Jumala varjelkoon, Tshasiv Jarin lähellä tapahtuu läpimurto ja saamme uutta jalkaväkeä, joka ei tiedä perusasioita, heidät lähetetään sinne vain kuolemaan, hän jatkaa.

Itä-Ukrainassa sijaitsevan Tshasiv Jarin alue on ollut eräs Venäjän alkuvuoden hyökkäyksen pääsuunnista.Venäjä ei ole kyennyt alueella läpimurtoon. Lisää strategisesti tärkeän Tshasiv Jarin alueella käydyistä taisteluista voi lukea alla olevasta linkistä.

"Täyttä hölynpölyä"

Washington Postin haastatteleman 32-vuotiaan ukrainalaissotilaan mukaan kaikki ennen rintamalle lähtöä opetettu on ollut "täyttä hölynpölyä".

Washington Postin haastatteleman upseerin mukaan Ukrainan armeijan koulutuskeskuksissa on puutetta sekä kiväärien ammuksista että kranaateista. Näin ollen sotilaiden perustaitojen opettelu on vaikeaa. Väite ase- ja ammuspulasta on uskottava, kun otetaan huomioon Ukrainan kärsivän rintamallakin vastaavista ongelmista.

– Meillä ei ole kunnollista koulutusjärjestelmää, sanoo nimettömänä puhunut ukrainalaisupseeri.

Ukrainan sodasta on levinnyt lukemattomia videoita, joissa näkyvää ukrainalaissotilaiden taktista toimintaa länsimaiset sota-asiantuntijat ovat kritisoineet. Suuressa kuvassa ongelman ytimen on katsottu olevan siinä, että Ukrainan armeijassa kamppailevat moderni tapa sotia ja Neuvostoliiton armeijan perintö.

ISW: Silti parempaa laatua kuin Venäjällä

Ukrainalaiskomentajien päätös jatkokouluttaa rintamalle saapuvia sotilaita ennen kuin heidät lähetetään varsinaisiin taisteluihin takaa sen, että ukrainalaisjoukkojen yleislaatu todennäköisesti pysyy venäläisjoukkoja parempana ainakin toistaiseksi, arvioi yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Venäjä on ISW:n mukaan toistuvasti heittänyt uusia joukkoja tuleen ilman kunnollista koulutusta.

Venäjän kannalta positiivista on, että se on pystynyt rekrytoimaan rintamalle vähintään saman verran ja todennäköisesti pitkässä juoksussa enemmänkin sotilaita kuin se on menettänyt. Yleinen arvio on, että Venäjällä on Ukrainassa nyt enemmän taistelijoita kuin kertaakaan aiemmin helmikuussa 2022 alkaneen suurhyökkäyksen aikana.

Ukrainassa liikekannallepanolakia on kiristetty, jotta rintamalle saadaan lisää sotilaita. Toisin kuin Venäjällä, Ukrainassa uusien sotilaiden rekrytointi ei ole sujunut alkuinnostuksen jälkeen kovinkaan vauhdikkaasti.

Sen seurauksena monet ukrainalaistaistelijat ovat sotineet Venäjää vastaan vuosia ilman kunnollisia taukoja. Ukrainan sotilaspulasta kertoo jotain se, että maa on kerta toisensa jälkeen siirtänyt samoja eliittiyksiköitä torjumaan Venäjän tämän vuoden uusia hyökkäyksiä. Sota-asiantuntijoiden mukaan tämä on lyhytaikainen ratkaisu, joka luo pitkäaikaisia ongelmia, sillä kyseiset yksiköt kuluvat ja väsyvät.

1:22 Venäjän taktista osaamista on kritisoitu läpi sodan. Tämä video Vuhledarin taistelusta suututti monet Venäjä-mieliset sotakommentaattorit kehnolta näyttävien taktiikoidensa ja kovilta vaikuttavien tappioiden vuoksi. Ukrainan armeijan julkaisema video on helmikuulta 2023.