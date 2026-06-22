Lentokentät avattiin hetken päästä uudelleen.
Venäjän pääkaupunki Moskovan neljä lentokenttää suljettiin hetkellisesti varhain maanantaina drooni-iskun takia.
Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kertoi viestipalvelu Telegramissa, että kuutisenkymmentä kaupunkia kohti suunnannutta lennokkia tuhottiin.
Sobjanin ei täsmentänyt, olivatko droonit tulleet Ukrainasta. Ukrainan tiedetään kuitenkin lähettäneen drooneja Venäjälle esimerkiksi öljynjalostamoihin tähdäten vastatoimena Venäjän tekemille pommituksille Ukrainan kaupunkeihin.
Viranomaiset ilmoittivat ennen aamukuutta paikallista aikaa, että lentokentät oli avattu uudelleen.