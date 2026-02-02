"Monimutkaisten asioiden" ratkaisu on Venäjän mukaan yhä jumissa Ukrainan rauhanneuvotteluissa.
Yhdysvaltain välittämien Ukrainan ja Venäjän välisten neuvottelujen seuraava kierros pidetään keskiviikkona ja torstaina.
Venäjän hallinto kommentoi maanantaina Reutersin mukaan, että tälle päivälle suunniteltuja neuvotteluja ei pystytty järjestämään "aikataulullisista syistä".
Kremlinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä ja Ukraina ovat tähän mennessä onnistuneet kaventamaan näkemyserojaan joissakin kysymyksissä, mutta eivät ole edistyneet samalla tavalla asioissa, joita Peskov kuvailee monimutkaisemmiksi.
Neuvotteluihin osallistuvat Ukraina, Venäjä ja Yhdysvallat.
Neuvotteluja käytiin myös lauantaina Yhdysvalloissa Venäjän ja Yhdysvaltain edustajien välillä. Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin mukaan neuvottelut olivat rakentavat.
Zelenskyi: Ukrainan valmis perusteelliseen keskusteluun
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi sunnuntaina Ukrainan olevan valmis perusteelliseen keskusteluun.
Ukraina on hänen mukaansa myös kiinnostunut varmistamaan, että neuvottelujen lopputulos vie lähemmäs sodan loppua.
Infraiskuista ei mitään uutta
Venäjä ja Ukraina kertoivat perjantaina keskeyttäneensä iskut toistensa energiainfrastruktuuriin.
Kreml sanoi maanantaina, ettei sillä ollut lisättävää siihen, mitä Venäjä oli aiemmin sanonut tauosta hyökkäyksissä.