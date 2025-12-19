Volodymyr Zelenskyi sanoo Euroopan unionin hyväksymän 90 miljardin euron suuruisen yhteislainan vahvistavan Ukrainan kestävyyttä.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi EU:n tukipakettia viestipalvelu X:ssä.
Zelenskyin mukaan on tärkeää, että venäläisiltä Euroopassa takavarikoidut varat pysyvät jäädytettyinä ja Ukrainan taloudelle on annettu turvatakuu tuleviksi vuosiksi.
EU:n lainalla taataan Ukrainan taloudellinen tuki vuosille 2026–2027. Ukrainan ei tarvitse maksaa summaa takaisin, ellei Venäjä maksa Ukrainalle sotakorvauksia.
– Kiitos tuloksesta ja yhtenäisyydestä. Yhdessä puolustamme mantereemme tulevaisuutta, Zelenskyi kirjoittaa X:ssä.
EU:n ratkaisu ei kuitenkaan syntynyt täysin yhtenäisesti. Jäsenmaista Unkari, Tshekki ja Slovakia eivät osallistu lainaan. Tällä ilmeisesti kierrettiin lainaratkaisuun vaadittu yksimielisyysvaatimus.