Koronaviruksen uhriluku nousee – Kiina vahvisti yli 20 uutta kuolemantapausta

Tartuntatapauksia on todettu myös Kiinan ulkopuolella, esimerkiksi muissa Aasian maissa, Australiassa ja Euroopassa.

Rovaniemelläkin on parhaillaan eristyksissä kiinalainen turisti koronavirusepäilyn takia.

Maat evakuoivat kansalaisiaan Wuhanista

Japani ja Yhdysvallat lennättivät keskiviikkona satoja kansalaisiaan pois viruksen piinaamasta Wuhanin kaupungista. Myös EU-komissio on kertonut, että EU-maiden kansalaiset aiotaan evakuoida kaupungista lentokoneella.

Yli 50 miljoonaa ihmistä on jumissa Wuhanissa ja sen ympäristössä, sillä liikenneyhteydet kaupungista muualle Kiinaan ovat poikki viruksen leviämisen estämiseksi. Myös turistimatkoja Kiinasta ulkomaille on vähennetty ja koulujen ja yliopistojen lomakautta on jatkettu.