EU:n tarkoitus evakuioida kansalaisiaan koronaviruksen riivaamasta Kiinan Wuhanista – alueella alle 10 suomalaista: "Suomi seuraa tilannetta aktiivisesti"

Toisen lennon on ilmoitettu lähtevän myöhemmin viikolla, ja sillä lennolla Wuhanista on poistumassa runsaat 100 EU-kansalaista. Tiedossa ei ole, onko joukossa suomalaisia. Ulkoministeriöstä mahdollista suomalaisten mukanaoloa ei kommentoida ihmisten yksityisyyden suojan vuoksi.

Wuhanissa on ulkoministeriölle tehtyjen matkustusilmoitusten perusteella alle kymmenen suomalaista.

Japani ja Yhdysvallat aloittaneet evakuoinnin

Venäläinen Ural Airlines on keskeyttänyt osan lennoistaan, joilla ovat matkustaneet Manner-Eurooppaan etenkin kiinalaiset. Myös indonesialainen Lion Air lopettaa toistaiseksi Kiinan-lentonsa.

Kuolleita nyt yli 130 – tartuntoja tuhansia

Uuteen koronavirukseen on kuollut Kiinassa 132 ihmistä. Hubein maakunnan ja Kiinan valtion terveysviranomaiset ovat tänään vahvistaneet 26 uutta kuolonuhria.

Uuden koronaviruksen tartuntatapauksia on todettu myös Kiinan ulkopuolella, esimerkiksi muissa Aasian maissa, Australiassa ja Euroopassa. Rovaniemelläkin on parhaillaan eristyksissä kiinalainen turisti koronavirusepäilyn takia.

Yli 50 miljoonaa ihmistä on jumissa Wuhanissa ja sen ympäristössä, sillä liikenneyhteydet kaupungista muualle Kiinaan ovat poikki viruksen leviämisen estämiseksi. Myös turistimatkoja Kiinasta ulkomaille on vähennetty ja koulujen ja yliopistojen lomakautta on jatkettu.