Virukset ja bakteerit ovat niittäneet uhreja läpi historian – nämä maailmalla riehuneet pandemiat ovat surmanneet satoja miljoonia ihmisiä

Uusin tauti, jonka kulkua eläimissä ja ihmisissä seurataan tiiviisti, on tietysti koronavirus.

Wuhanista Kiinasta liikkeelle lähteneen koronavirustartunnan on maailmalla saanut jo lähes 4 500 ihmistä, Kiinassa yli sata sairastunutta on kuollut. Tartunnan saaneiden määrä on nopeassa kasvussa.