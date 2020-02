THL kertoi, mikä tilanne koronaviruksen kanssa on Suomessa: Epidemian huippua ei voida ennustaa

Tiedotustilaisuudessa ei kerrottu uusista tartuntatapauksista tai -epäilyksistä Suomessa, mutta todennäköisesti uusia tartuntatapauksia tullaan varmistamaan Kiinan lisäksi eri puolilla maailmaa. Epidemian huippua ei kuitenkaan voida vielä ennustaa.



Lapissa on edelleen yksi varmistettu koronavirustapaus, ja THL:n tietojen mukaan kyseinen nainen voi tällä hetkellä hyvin. Aiemmin kerrottiin, että virukselle altistuneita on 24, mutta yhtään jatkotapausta ei ole havaittu.



– Muutamaa henkilöä ei ole tavoitettu. He ovat todennäköisesti ulkomaalaisia ja poistuneet maasta, THL:n Taneli Puumalainen kertoi.

THL:lle on tullut paljon kysymyksiä tulevia hiihtolomia ja matkustamista ajatellen.

Puumalainen rauhoittelee, että tilanne on pahin manner-Kiinassa, mutta muihin Aasian maihin voi matkustaa rauhassa.

– Manner-Kiinan lisäksi muissa Aasian maissa on ollut vain yksittäisiä tartuntatapauksia. Tällä hetkellä ei ole epäilyä siitä, että tartunta olisi leviämässä suomalaisten suosimiin matkakohteisiin, kuten Thaimaahan.

WHO toppuuttelee koronapaniikkia: kyseessä ei ole pandemia



YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että se ei määrittele koronavirusta tällä hetkellä pandemiaksi. WHO kommentoi asiaa Genevessä pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Järjestö on aiemmin julistanut viruksen kansainväliseksi terveysuhaksi.



Koronavirus on levinnyt yli 20 maahan. Kiinassa virukseen on kuollut 425 ihmistä. Manner-Kiinan ulkopuolella virukseen on kuollut kaksi ihmistä. Sunnuntaina yksi mies kuoli tautiin Filippiineillä. Tänään vahvistettiin toinen kuolemantapaus Kiinan itsehallintoalueella Hongkongissa.



Hongkongissa kuollut mies oli oleskellut Kiinan Wuhanissa, josta virus lähti leviämään. Filippiineillä menehtyneellä oli myös yhteyksiä Wuhaniin.



Yhteensä tartuntoja on Kiinassa yli 20 400. Viruksen uskotaan lähteneen leviämään joulukuussa Hubein maakunnassa sijaitsevan Wuhanin kaupungin torilta, jolla oli myynnissä villieläimiä.



Maanantaina koronaviruksen kuolonuhrien määrä Manner-Kiinassa ylitti jo 2000-luvun alun sars-epidemian uhriluvun.



Kiinan poliittinen johto on myöntänyt, että sen reagoimisessa viruksen leviämiseen on ollut puutteita. Maanantaina Kiina ilmoitti tarvitsevansa pikaisesti muun muassa suojamaskeja, -pukuja ja -laseja estämään koronaviruksen leviämistä.

Lukuisia Kiinan kaupunkeja on eristetty viruksen takia.