Japani ja Etelä-Korea hakevat kansalaisensa turvaan Wuhanista tilauslennoilla – myös monet muut valmistelevat evakuointeja koronaviruksen vuoksi

Japani puolestaan hakee 200 kansalaistaan pois Wuhanista tilauslennolla. Yhteensä 650 japanilaista on kehotettu lähtemään Kiinasta, loput kansalaiset on tarkoitus hakea tilauslennoilla myöhemmin. Etelä-Korea on kertonut lähettävänsä neljä konetta hakemaan 700 kansalaistaan pois virusalueelta.