Ainakin 26 kuollut koronavirukseen Kiinassa – tartuntoja yli 800, lähes 1 100 epäillään sairastuneen: "Toistaiseksi ei ole todisteita ihmisten välisistä tartunnoista Kiinan ulkopuolella"

Uhriluku on kasvanut 26:een, maan terveysviranomaiset kertoivat perjantaiaamuna. Kaksi ihmistä kuoli Hubein provinssin ulkopuolella. Muut uhrit ovat kuolleet Hubeissa. Viranomaisten mukaan tartunnan on saanut lähes 830 ihmistä.

Virus on levinnyt jo muun muassa Japaniin, Hongkongiin, Etelä-Koreaan, Taiwaniin, Thaimaahan ja Yhdysvaltoihin. Torstaina kerrottiin, että tartuntoja on havaittu myös Saudi-Arabiassa, Singaporessa ja Vietnamissa.

26 miljoonaa ihmistä eristyksissä

Kiina on yrittänyt estää taudin leviämistä erityistoimilla, joiden piirissä on 26 miljoonaa ihmistä. Paikoin julkinen liikenne on keskeytetty ja siltoja ja lentokenttiä on suljettu.